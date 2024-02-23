网友反映新伊大街交通秩序混乱 洛阳交警：将启用电子抓拍

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街上班高峰时，存在机动车侵占非机动车道现象，影响非机动车行驶安全！

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街上班高峰时，存在机动车侵占非机动车道现象，影响非机动车行驶安全！

市公安局回复：您反映的问题我们已收悉，2024年3月份天街工程滨河南进行施工断线，导致车辆从新伊大街进行绕行，增加了新伊大街北向南的流量。下一步我们将在启用新伊大街学院路口电子监抓拍系统，将机动车走非机动车道的违法行为进行了抓拍和上传，同时我们也将在新街桥第一个红绿灯路口设置明显的警示标志，禁止机动车占用非机动车道，违者进行电子抓拍等醒目标识、标语、标牌。同时我们安排适当的警力，在早高峰期间对该路口机动车走非机动车道进行劝导、教育、处罚和治理，还路于民，各行其道，确保安全，减少事故发生。

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