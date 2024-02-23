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洛阳市社会保障卡即时“同号换卡”服务启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 10:12

　　22日，记者从洛阳市社会保障卡管理中心处获悉，洛阳社保卡即时“同号换卡”服务已于近日启动。目前，中国银行的3家社保卡经办服务网点可办理该业务。

　　什么是社保卡“同号换卡”？该中心有关负责人介绍，所谓“同号换卡”，就是在不改变原有社保卡银行账号的条件下，办理一张新的社保卡。由于银行账号保持不变，持卡人不需要变更原卡银行账户的签约关系即可承接原卡所有的金融业务。

　　据了解，社保卡的金融业务主要涉及缴费和领取待遇，例如使用社保卡银行账户缴纳社保费，领取养老金、失业金、工伤津贴、就业补贴、农民工工资、高龄补贴、独生子女补贴以及各类惠民惠农补贴。

　　该负责人进一步解释，以前更换社保卡，由于新卡和旧卡的银行账号不同，持卡人或者要在线上各种渠道进行变更，或者需要线下到银行等单位办理，流程耗时又费力。有了“同号换卡”业务，这些事务就可以省去了，因此它是一项便民利民的服务创新举措。

　　那么，什么情况可以进行“同号换卡”呢？该负责人说，持卡人有“同号换卡”的需要，比如原卡遗失、原卡消磁无法使用、想更换原卡的头像照片、原卡老旧等情况，并且原卡是中国银行的社保卡，可以进行办理。

　　需要注意的是，目前该项业务仅限于中国银行的3家社保卡经办服务网点办理，分别是长安路支行、七里河支行、洛南新区支行。此后，该中心将逐步扩大服务范围，推动更多合作银行开展“同号换卡”服务。

　　该负责人再次提醒，目前只有旧卡是中国银行社保卡的情况下，才可办理该业务。“同号换卡”即时办理，即时生效。新卡生效的同时，旧卡自动作废。持卡人须携带旧卡以及身份证进行办理，若原卡遗失，携带身份证即可办理。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 段亚甜）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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