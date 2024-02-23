“豫剧盒子”亮相高铁龙门站 游客近距离感受豫剧魅力

近日，伴随着悠扬的板胡声，国内首个豫Opera Box豫剧策展活动亮相高铁龙门站。该活动突破传统剧场表演局限，将豫剧艺术搬入公共空间，让中外游客近距离感受豫剧魅力。

近日，伴随着悠扬的板胡声，国内首个豫Opera Box豫剧策展活动亮相高铁龙门站。该活动突破传统剧场表演局限，将豫剧艺术搬入公共空间，让中外游客近距离感受豫剧魅力。

活动现场设置可移动的“展览盒”，展出各类豫剧戏服、道具、老物件等，让游客“一秒入戏”，深入感受和体验豫剧艺术。此次活动的布景大都采用定制化、模块化、轻量化设计，在便于拆卸、重组和重复使用的同时，丰富展览空间内容，使其更加生动有趣。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 范丹 摄）