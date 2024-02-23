国风机甲开启洛阳文旅互动新场景

近日，曾登上央视的机甲龙王“敖宝”出现在龙门古街，它不仅能向游客招手、眨眼、挑眉等，还颇具话痨属性；在老城区周公路，两个国风扮相的机甲“将军”也爱与游客闲聊，进而斩获不少“迷妹”。机甲风为何突然“风起洛阳”？机甲背后是真人还是AI？记者进行了采访。

近日，曾登上央视的机甲龙王“敖宝”出现在龙门古街，它不仅能向游客招手、眨眼、挑眉等，还颇具话痨属性；在老城区周公路，两个国风扮相的机甲“将军”也爱与游客闲聊，进而斩获不少“迷妹”。机甲风为何突然“风起洛阳”？机甲背后是真人还是AI？记者进行了采访。

国风机甲流行洛城

游客打卡“敖宝”

“敖宝”身高3.9米，重1.8吨，是一台巨大的仿生互动人型机甲，可以走动、与游客聊天。不少游客认为，这是AI的自动回复功能。

其实，“敖宝”并未应用AI，而是由真人扮演。操控“敖宝”的工作人员介绍，“敖宝”在工作时，其体内有两个人，一人控制动作，一人控制声音，与游客的对话是工作人员的声音经过变声处理后发出的。

与“敖宝”类似的机甲，在洛阳还有不少，在位于应天门遗址博物馆东侧的周公路上，身高3米的国风机甲“定鼎将军”与“元芳将军”，也是远近闻名的“红人”，它们与“敖宝”有所不同。

“敖宝”的老家在辽宁大连，由中国机械装置艺术家肖迪设计，曾在江西、天津等地多次亮相。周公路上的两个“将军”，则是土生土长的洛阳机甲，它们均由洛阳本土设计团队设计，外观为中国古代将军征战时使用的盔甲，其护肘、甲片等处均设计有国风花纹，且每台机甲仅需一人操控。

今年2月，两个“将军”亮相周公路唐宫夜市，每晚7点至8点，同“狄仁杰”一起，围绕牡丹诗词、来洛见闻、洛阳历史文化等内容与游客互动。今年牡丹文化节，洛阳游客量暴增，每晚赶来与“将军”互动的游客几乎挤满了整个广场。