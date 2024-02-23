昨日，全市“幸福家园”村社互助工程百村示范推广行动推进会暨现场观摩活动举行。

昨日，全市“幸福家园”村社互助工程百村示范推广行动推进会暨现场观摩活动举行。

与会人员先后到孟津区朝阳镇姚凹社区、汝阳县内埠镇罗洼村和三屯镇东保村进行观摩。在随后召开的推进会上，市慈善联合总会发布《2024年洛阳市开展“幸福家园”村社互助工程百村示范推广行动实施方案》，汝阳县慈善会等单位作典型发言。

会议指出，今年是市慈善联合总会确定的深入开展“幸福家园”村社互助工程推广年，要紧紧围绕扶危济困、乡村振兴等重点，强化顶层设计、完善政策体系，持续强化示范引领作用，力争通过2年至3年努力，实现“幸福家园”村社互助工程项目在我市村(社区)全覆盖。要坚定信心决心，围绕全市中心工作和群众期盼，策划“六助力一应急”项目，狠抓慈善项目化运管，加强项目过程系统管理，抓好今年新增500个村(社区)的规划布局和措施落实。要以筹集善款为重点，创新募捐方式，拟订募捐方案，完善激励措施，建立健全项目管理明白人和志愿者服务队伍，保障有序募捐。要加强组织领导，确保全年目标实现，为推进现代化洛阳建设、重振洛阳辉煌贡献慈善力量。

市促进慈善事业高质量发展工作专班副组长、市政协原主席杨炳旭等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 段卓奇）