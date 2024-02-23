汝阳县：分红实时到账 让群众变身“乡村合伙人”

分红1.5元，分红4.5元，分红3元……

“稻田小镇”观光车

分红1.5元，分红4.5元，分红3元……

春和景明，清澈的马兰河在岘山脚下蜿蜒而过。这个季节，以“稻田小镇”闻名的汝阳县东保村并无稻田景观，而是轮作油菜，入眼金黄一片。

在这动静相宜的田园图景中，村民郭向前驾驶着观光小火车，在花田间往返穿梭。“我不是打工者，而是‘合伙人’，挣的不是工资，而是分红！”郭向前神采奕奕地介绍。

打开数字乡村运营平台App，看着屏幕上滚动的分红流水，郭向前喜上眉梢：“小火车票价10元，每个客人扫码上车，钱包就有1.5元分红即时入账。”

现场扫码消费，分红实时到账

眼里有光，干活有劲。郭向前的角色之变，要从汝阳创新数字乡村运营新模式说起。

去年，汝阳联合初心农道数字科技公司，打造数字乡村运营平台，通过数字技术赋能，推动乡村运营模式由“集体经营、村民入股、年末分红”向“县域统筹、整村运营、即时分账”转变，极大激发群众参与的积极性。

拿“稻田小镇”观光小火车项目来说。东保村依托数字乡村运营平台，发布运营项目，村集体以田园风光入股，占股20%；郭向前等4名村民每人入股2万元，成为“合伙人”，负责日常运营，占股60%；另有24户村民股东，每户筹资1000元，以资金入股，共同占股20%。

根据股权划分，每名客人的10元票价中， 2元是集体经济收入；6元为“合伙人”分红，每人1.5元；剩余2元则平均分配给24户“村民股东”。

“这种分红，不只是纸面上的合同约定，而是时时刻刻看得见、摸得着的收益。”郭向前坦言。他之所以愿意出资成为“合伙人”，就是看中了数字乡村运营平台的“即时分账”功能，“现场扫码消费，分红实时到账，主打公平、透明、即时！”

数字技术赋能，乡村运营模式转变

一石激起千层浪。得益于数字乡村运营平台赋能，东保村先后成功运营观光自行车、稻田小火车、小花菇乐园等多种业态，30名村民成为乡村合伙人，69户群众入股项目经营。

刚刚过去的清明假期，3天时间，“稻田小镇”运营收入超16万元，村集体、合伙人、村民股东都即时获得相应分红，真正实现集体能增收、村民有钱赚、发展可持续。

“稻田小镇”的成功运营，折射出乡村运营方式和理念之变。

虽然乡村振兴战略实施，在广阔乡村积累了大量资产，但由于缺乏市场思维，盘活的办法不够多、变现的渠道也不够宽。在一些项目运营中，群众单纯以租赁院落、流转土地等方式参与，没有充分参与运营；还有的收益分配不够透明，群众不能及时获取收益……

在此背景下，以“即时分账”为核心的汝阳数字乡村运营模式应运而生。“‘即时分账’，重塑了村集体、运营商与农户的利益联结和信任关系，真正把各方面力量拧成了一股绳。”初心农道负责人路国庆说。

分成模式是手段，运营引流是关键

在路国庆看来，如果乡村业态谋划不准，消费引流效应不佳，再好的模式也是“无源之水”。对此，数字乡村运营平台同步整合乡村资源，以村股份经济合作社为载体，在充分对接市场的基础上，引入乡村合伙人，实现了城乡要素的“双向奔赴”。

落一子而满盘活。如今，汝阳已有14个村上线数字乡村运营平台，招募乡村合伙人82名，221户群众参与入股，运营项目215个。

在十八盘乡，“登山精神”研学基地让村集体、研学团队和25名入股村民，结成了利益共同体；在柏树乡“红薯小镇”，乡贤牵头运营、28户群众集体参与，特色红薯餐厅开业在即……

美丽乡村蕴藏美丽经济。在数字乡村运营模式下，村集体、运营商、合伙人、村民股东，每一个主体都不再是旁观者，而是策划者、参与者、受益者。“这一秒乡村消费，下一秒分红到账。这个模式‘中’！”郭向前竖起大拇指。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 丁霄毅 文/图）