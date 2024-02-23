昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话重要文章精神，深入学习习近平总书记关于党纪学习教育的重要指示精神，传达了省委党纪学习教育读书班专题党课和市委常委会会议精神，集中学习了《中国共产党纪律处分条例》，重点研究部署市人大常委会及机关党纪学习教育工作。

李保国指出，开展党纪学习教育，是加强党的纪律建设、推动全面从严治党向纵深发展的重要举措，是提振党员干部干事创业精气神、推动人大工作高质量发展的重要举措。要提高政治站位，深刻认识开展党纪学习教育的重要意义，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委部署要求上来，增强高质量开展党纪学习教育的责任感、使命感，推动人大党员干部不断增强政治定力，守牢廉洁底线，确保市人大常委会及机关各项工作始终沿着正确政治方向前进。要扛牢全面从严治党政治责任，坚持严的基调与激励干部担当作为相统一，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，严格对机关广大党员干部的教育、管理、监督，充分调动党员干部干事创业积极性、主动性、创造性，推动党员干部提振精神、彰显作为，为现代化洛阳建设凝聚强大合力。要着力推动人大工作高质量发展，坚持把党纪学习教育同贯彻落实市委决策部署和人大常委会年度重点工作结合起来，注重统筹兼顾，力戒形式主义，高质量做好立法、监督、代表、新闻宣传、自身建设等各项工作，推动党纪学习教育走深走实，切实把党纪学习教育成果转化为推动人大工作高质量发展的实际成效。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮）