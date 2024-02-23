汉服达人“长歌”连发三个视频称赞洛阳

“看花东陌上，惊动洛阳人。”“这个夜景很美啊！”……近日，汉服达人“长歌要努力吖”(简称“长歌”)在抖音号中发了一个在应天门遗址博物馆拍摄的视频，引发不少网友评论。

“看花东陌上，惊动洛阳人。”“这个夜景很美啊！”……近日，汉服达人“长歌要努力吖”(简称“长歌”)在抖音号中发了一个在应天门遗址博物馆拍摄的视频，引发不少网友评论。

在视频中，她身穿齐胸襦裙，在应天门阙楼上赏景，披帛随风飘扬，宛如唐代贵妃。昨日，她在接受记者采访时说：“洛阳是一座令人感到安逸的城市。”

“长歌”是一名汉服达人，从2020年开始运营自媒体账号。因穿上汉服后酷似唐代画卷中的人物，她曾多次受邀登上央视舞台，向观众科普汉服。她还曾在中国华服日的舞台上，以唐代女俑复原造型现身，回眸一笑的片段在视频平台上获得超600万播放量和近30万点赞。

此次来到隋唐洛阳城国家遗址公园参加活动，是“长歌”第二次来洛。4月的洛阳无比热闹，看着景区内熙熙攘攘的游客，“长歌”依然感受到了洛阳带给她的安逸之感。“尽管周遭人很多，但不知道为什么，吹一吹洛阳的风，心里就觉得很平静。”她说。也是这份安逸，让她在抖音号中连发三个关于洛阳的视频，表达喜爱之情。

谈及印象最深刻的事物，“长歌”表示洛阳的文创产品令她惊喜。她以应天门夜光冰箱贴为例：“根据地标性建筑设计的冰箱贴十分常见，但洛阳的夜光冰箱贴暗含了‘不夜城’之意，与众不同。”

此外，由洛阳籍漫画家“大亭子”设计的IP形象“唐贵肥”，也是“长歌”的心头好，她曾购买过不少该IP的周边产品，并围绕这些产品向身边朋友推介洛阳。

在饮食方面，“长歌”表示自己最想向粉丝推荐的是洛阳水席。在她看来，水席不仅是一系列菜品，其蕴含的饮食文化，更是现代人与古人跨越千年的一场沟通。

两次来洛均是因为工作，一直没有时间在洛阳游玩是“长歌”的遗憾。她表示，近期她会专程再来洛阳一次，沉浸式感受洛阳的历史文化，期待未来与洛阳有更多“合作”机会，共同助力汉服文化发展。(洛报融媒·洛阳网记者 李晓楠 通讯员 刘青 文/图)