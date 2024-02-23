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嵩县一种植大户在科技特派员帮助下 推动猕猴桃走向大市场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 08:23

姬延伟(左一)在为郭建桥(左二)及村民讲解果树种植知识

　　近日，在嵩县陆浑镇桥北村，种植大户郭建桥正带领村民对猕猴桃树进行拉枝、复剪，田间一派繁忙景象。远远看到姬延伟到来，郭建桥马上迎了上去。

　　姬延伟是市农林科学院果树研究所所长，同时也是一名科技特派员。每年果树生长的关键期，他都会抽空来到桥北村，帮助郭建桥做好果树管护工作。

　　姬延伟此行是要帮助郭建桥做好春季病虫害防治工作，确保果树健康生长。

　　“这棵得抓紧抹药，再晚病害就严重了，不好治。”姬延伟观察完果树长势，连忙嘱咐郭建桥。

　　“春季是果树病虫害预防的关键期，猕猴桃易患溃疡病、花腐病等，如果不提前做好防治，就会导致产量降低、品质下降，造成经济损失，甚至会影响其他树木。”姬延伟介绍。郭建桥表示会立即购买药品，对果树进行涂抹。

　　这些年，在姬延伟的帮助下，郭建桥的猕猴桃事业发展得越来越好，创业路也越走越稳。

　　今年62岁的郭建桥早年在嵩县经商，后来看到农村的发展潜力，在考察市场后，决定种植猕猴桃。2016年，他在桥北村及周边村子种植了千亩猕猴桃。

　　由于不懂种植技术，郭建桥没少摔跟头。拿猕猴桃树的剪枝来说，合理剪枝能保证充足的光照，让果实充分吸收营养，改善果实品质。郭建桥说，创业初期由于没有进行合理修剪及管理，猕猴桃树虽然结果多，但果实卖相、口感都不好。

　　通过学习，郭建桥逐渐掌握了剪枝的门道。“现在我每年都会组织村民剪枝，控制坐果数量，保证果实的品质。”他介绍，一棵树年坐果量从最初的800个降到现在的200个，数量降低了，口感却更好了，产品远销北京、上海、南京等地。

　　产业发展了，村民也从中受益。目前，郭建桥已带动100余名村民在家门口就业。

　　“我准备在科技特派员的指导下，提升精细化管理水平，以更好品质赢得市场。”提及下一步打算，郭建桥信心满满。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 杨海静 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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