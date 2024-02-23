洛阳启动住建领域安全生产治本攻坚三年行动

记者昨日从市住建局获悉，我市启动住建领域安全生产治本攻坚三年行动，将聚焦4个方面实施29条举措，实现重大事故隐患动态清零，安全生产形势持续稳定向好。

记者昨日从市住建局获悉，我市启动住建领域安全生产治本攻坚三年行动，将聚焦4个方面实施29条举措，实现重大事故隐患动态清零，安全生产形势持续稳定向好。 记者昨日从市住建局获悉，我市启动住建领域安全生产治本攻坚三年行动，将聚焦4个方面实施29条举措，实现重大事故隐患动态清零，安全生产形势持续稳定向好。 市住建局相关负责人介绍，2023年，我市不断完善工程建设领域各项工作机制，扎实做好安全、质量、消防监管，推动全市工程监管覆盖率和主体合格率均达到100%，事故起数和伤亡人数实现“双下降”。 该负责人说，此次治本攻坚三年行动将重点聚焦强化城乡房屋建筑安全管理、加强房屋市政工程施工安全管理、开展消防设计审查验收违法违规专项治理、切实提升本质安全水平4个方面，实施29条具体举措。 强化城乡房屋建筑安全管理 积极探索全市房屋养老金、房屋体检、房屋保险制度。 扎实开展城市危旧房摸底调查工作，建立城市危旧房摸底调查数据库，形成工作台账，对照底数，科学制订城市危旧房改造计划。 制定物业服务企业信用管理办法，将物业服务企业共用部位和共用设施设备管理情况纳入信用管理范畴。 加强房屋市政工程施工安全管理 加强施工现场实名制管理，健全建筑施工企业资质动态核查和预警机制，对不能满足资质条件的企业重点监管，清理空壳和僵尸企业。 开展招标投标活动专项整治和施工发包承包“双随机、一公开”检查，严厉打击招标人主体责任不到位、规避招标、虚假招标、围标串标、转包、违法分包等违法违规行为。 开展消防设计审查验收违法违规专项治理 按照“管行业必须管安全”“谁主管谁负责”原则，建立跨部门建设工程消防设计审查验收违法违规治理协作机制。 充分运用河南省消防技术服务阳光平台，健全以“双随机、一公开”监管和“互联网+监管”为基本手段、重点监管为补充、信用监管为基础的新型监管机制。 切实提升本质安全水平 鼓励通过选聘技术检查员参与安全生产监管执法、政府购买第三方服务等方式强化监督力量支撑，提升基层安全监管能力。 健全房屋市政工程领域安全生产专家库，充分利用外部专业力量提升执法检查质效。 推进住建行业“人人持证 技能河南”建设，扎实开展“全劳动周期”“全工种门类”的技能人员培训工作。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 杨森）