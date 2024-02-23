推动文旅深度融合 洛阳文创伴手礼风生水起

牡丹书签、牛肉汤贴纸、卢舍那叶雕……近日，记者走访洛阳文创伴手礼市场，发现商品种类繁多，传统非遗等国潮元素随处可见。对此，专家认为，好的文创产品不但能够推动文旅深度融合，还是城市文化的有效传达。

游客在选购文创伴手礼

牡丹书签、牛肉汤贴纸、卢舍那叶雕……近日，记者走访洛阳文创伴手礼市场，发现商品种类繁多，传统非遗等国潮元素随处可见。对此，专家认为，好的文创产品不但能够推动文旅深度融合，还是城市文化的有效传达。

购买文创伴手礼成为更多游客旅行“标配”

“马上要走了，来买点儿伴手礼，回去让亲朋感受一下洛阳的美。”近日，福建游客马梓淇和朋友一起，走进丽景门内一家文创店铺，选购了洛阳明信片、牡丹书签、牡丹胸针等10余件礼品。

去年，马梓淇的表姐曾到洛阳旅行，临走时购买了一张“上岸”牡丹书签，送给了当时正在备考研究生的马梓淇。后来，马梓淇如愿“上岸”，且有了自己的洛阳之旅。

在她看来，在离开前购买文创伴手礼，把对洛阳的美好记忆带回家，本身也是旅行的重要组成部分。

51岁的胡友亮是洛阳文创伴手礼市场发展的亲历者。他介绍，近年来，越来越多的游客主动购买文创伴手礼作为旅行纪念品，正因看到了这个商机，去年以来，在他店铺所在的百米街区内，文创店铺的数量增加了足足两倍，“之前卖食品、服装的小店，现在都成了文创店”。

融入更多国潮元素，文创市场持续拓展

相较于冰箱贴、明信片、牡丹饼等传统伴手礼，如今的洛阳文创伴手礼融入了更多国潮元素。

将“新中式美学”融入产品设计，研发出系列蜡染、陶器、叶雕、漆画等文创新品；抓住年轻人“轻养生”新需求，推出牡丹养生茶、牡丹草药包、牡丹碱水面包等；从满足消费者多样化需求角度不断改进，尼龙仿真牡丹成为洛阳文创伴手礼市场“新宠”……“有需求就有市场，有市场就有动力。”洛阳文旅行业资深人士王先生说，近年来，随着洛阳文旅市场不断升温，越来越多商家看准文创伴手礼商机，投身文创市场。

记者还注意到，如今，洛阳文创店铺位置已不限于景区周边，在地铁站、商场等人流量较大的地方，都能看到文创产品的身影。

“文创的风也吹到了社区。”涧西区南村社区相关负责人表示，去年3月，南村社区决定在牡丹文化节期间，依托社区参与投资的天心文化产业园、校场里等文旅打卡地，销售社区居民制作的手绘牡丹团扇，最终，“销售量超过1万把，销售额超过30万元”的“成绩单”，让大伙儿看到了城市文旅文创产业的发展潜力，“今年，我们带领更多居民，开发出了更多种类的文创产品，大家越干越有劲儿！”

记者从市创建办了解到，目前，我市已有越来越多的社区依托技能培训，走上“社区+文创”的道路。

深挖城市文化内涵，推出更多特色文创产品

一座城市的文创产品，就是这座城市文化故事的讲述者。

河南科技大学经济学教授席升阳表示，近年来，洛阳消费市场上出现了不少以景区或牡丹花为IP形象的地域文创符号，并由此衍生出大量的文创产品，这些浓缩了洛阳文化符号的创意产品，将洛阳的城市特色、历史文化、气质风韵、人文性格等展现在游客面前，为本土文化的传播提供了全新的平台和渠道。这些文创产品，作为可以带走的“风景”，在富有文化内涵的基础上，以更强的实用性、功能性，让市民游客乐于将其带回家。

在席升阳看来，文是根本，创是生命。城市文创伴手礼市场的火热，根本在于城市魅力的持续释放，接下来，行业从业者应继续深挖城市文化内涵，以创新的设计方式、走心的文化发掘、新颖的传播理念，为游客呈上种类更丰富的洛阳特色创意产品，进一步推动文旅深度融合，让更多人了解洛阳、爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）