千年古牡丹“安家”洛阳 吸引众多游客前来观赏

近日，在孟津区城关镇贾滹沱社区诚裕园艺场，一株千年古牡丹迎来盛花期，吸引不少游客前来观赏。

千年古牡丹 （采访对象供图）

近日，在孟津区城关镇贾滹沱社区诚裕园艺场，一株千年古牡丹迎来盛花期，吸引不少游客前来观赏。

走近这株古牡丹，花香扑鼻，它与传统牡丹馒头状株型不同，历经千年风雨，从老根中发出的几根枝干粗细不一，朝着不同的方向努力生长。

“说它是牡丹界的老祖宗，一点儿不为过。”诚裕园艺场负责人贾志勇介绍，通常地径50厘米的牡丹树龄在800年到1000年，这株古牡丹地径65厘米，株高近3米，冠径4米，其中最粗分枝直径17厘米，去年10月从西北山区一农家移栽，移栽后第一年就长出206个花苞，说明在洛阳适应良好。

都说“人挪活树挪死”，这株千年古牡丹成功“搬家”，离不开该园艺场技术顾问、牡丹专家郭胜裕的精心照料。“我们前期连续观察了几年，最终决定将它‘请’回来。”他说，自己对古牡丹移栽有10多年的经验，但前期对于能否成功移栽这株古牡丹，依然捏一把汗。

如此大的株型异地移栽肯定会元气大伤，怎么办？郭胜裕首先要确定的是这株古牡丹是否有旺盛的生命力。连续3年在牡丹发芽、开花、结籽这3个时期实地观察，看枝叶的茂盛程度、看花苞的数量、看度夏情况，有了十足的把握，他才下定决心移栽。

根据这株古牡丹的生长情况，郭胜裕制订了完整的移栽方案，移栽土球直径就达2米，以保护牡丹根系。将牡丹挖出后并不急于运回洛阳，而是在当地进行“假植”，将它放置在地面上，将它的根部埋藏在湿润的土壤中，以免失水，同时给它充足的时间长出毛细根。就这样，在当地经过近2年的“休养”，去年10月，这株千年古牡丹正式“落户”诚裕园艺场。

近期，贾志勇每天起床后做的第一件事就是来到园区，绕着这株古牡丹走上几圈，每一根枝干、每一个花苞，都要用眼睛扫好几遍，看到花娇艳、枝干安好，才放心去干其他的事情。

“都说牡丹孤傲坚韧，可再坚强的植物，也需要人小心呵护。”郭胜裕说，“移栽第一年，新根还没扎牢，不能让它累着，200多个花苞目前已经绽放了一部分，不管是花苞还是已经绽放的花朵，这几天都要修剪掉，让它保存体力。”

随着气温升高，郭胜裕、贾志勇计划给这株古牡丹搭遮阳网，确保它在洛阳旺盛生长，来年花开更艳。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞）