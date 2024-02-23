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洛阳通过分型分类精准帮扶 助力个体工商户发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.23 08:25

　　“目前我们已经使用贷款50万元，解决了公司的融资难题，各项工作步入正轨。”近日，说起前不久刚刚拿到的银行贷款，西工区鸿悦嘉合家具商行相关负责人告诉记者。

　　鸿悦嘉合家具商行已经在商海打拼多年，是我市首批获得“名特优新”称号的市级新兴类个体工商户。受客观因素影响，该商行经营出现资金缺口。市市场监管局工作人员在走访中了解到这一情况后，和中国银行洛阳分行世纪华阳支行取得联系，为双方牵线搭桥并达成初步借贷意向。之后，银行工作人员多次到鸿悦嘉合家具商行实地察看库存、进货单、销售情况和房租水电缴纳等情况，于3月底为其授信200万元。

　　记者从市市场监管局了解到，鸿悦嘉合家具商行之所以能够快速、顺利申请到贷款，得益于我市推行的个体工商户分型分类精准帮扶举措。该举措根据行业类型、经营规模、经营特点等，将个体工商户划分为“生存型”“成长型”和“发展型”，结合生存周期、营业收入、从业人员、税费缴纳等数据，协调各相关部门，分型分类进行帮扶，包括优化金融供给、落实知识产权服务、搭建用工平台、开展就业培训等。

　　据悉，“名特优新”个体工商户有效期为3年，其间，可以“免申即享”洛阳市相关培育政策。在优化金融供给方面，我市通过引导金融机构加大对个体工商户的信贷支持，持续增加对个体工商户的信贷投放，同时鼓励金融机构根据个体工商户特点开发专属信贷产品，着力推动洛阳市个体工商户提质增效、蓄势增能、更好发挥支撑作用。去年，全市政银企(个)合作共为小微企业、个体工商户发放贷款4.48亿元，有效缓解了小微企业融资难、担保难等实际难题。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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