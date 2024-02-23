老城区：老建筑变身新场景 新业态激发新活力

近日，漫步老城区天心·校场里文化创意产业园，明清建筑、民国风民宿、咖啡馆、汉服店……跨越百年历史的时代遗存在这里交相辉映，身着汉服与旗袍的行人在这里擦肩而过，手捧咖啡的青年在此拍照打卡，构成一幅既有时代韵味又时尚感满满的和谐画面。

近日，漫步老城区天心·校场里文化创意产业园，明清建筑、民国风民宿、咖啡馆、汉服店……跨越百年历史的时代遗存在这里交相辉映，身着汉服与旗袍的行人在这里擦肩而过，手捧咖啡的青年在此拍照打卡，构成一幅既有时代韵味又时尚感满满的和谐画面。

从闲置场地到如今游客络绎不绝的热门打卡地，老城区南关街道探索打造出了片区改造的新模板。

天心·校场里文化创意产业园位于九都东路与校场街交叉口，曾是清代跑马、射箭的比武校场，20世纪80年代这里还建设了一些厂房。随着时代变迁，工厂慢慢淡出历史舞台，这一片区也失去了发展活力。

“洛阳新文旅产业风口正盛，通过片区改造、抢抓风口，才能闯出新天地。”南关街道办事处主任李俊华介绍，近年来，市委高度重视新文旅产业发展，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，老城区破解了文旅转型发展的密码，洛邑古城等景区在全国火爆出圈。天心·校场里紧临洛邑古城景区，发展新文旅产业条件得天独厚。