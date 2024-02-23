洛阳这群盲人志愿者用双手“推亮”文明底色

近日，在涧西区珠江路街道石化社区石化新区家属院居民健身广场，一场中医义诊活动吸引不少居民参与。

“真挺神奇的，我手疼的毛病都好些年了，经过您这么一按，明显有所缓解。”

“您疼的位置是手掌的大鱼际肌，表面上是手疼，问题其实出在肩膀，很可能是积劳成疾，通过推拿可以逐渐缓解症状。”

…………

近日，在涧西区珠江路街道石化社区石化新区家属院居民健身广场，一场中医义诊活动吸引不少居民参与。

值得一提的是，在现场开展活动的5名志愿者都是盲人，他们有的是盲人按摩行业从业者，有的是盲人按摩学校教师。当日，他们不仅免费为有需要的居民推拿按摩，还耐心地回答各类问题，针对不同需求现场制定中医诊疗方案。

在常人印象里，盲人大多数是受助者。而这群盲人志愿者，已坚持多年用中医义诊帮助他人。

“我们是从2021年开始搞中医义诊系列活动的，每个月会去两个社区，尽可能为居民提供帮助。”来自河南省盲人按摩学校的志愿者周建军说，当时，他在一次交流活动上得知，在一些社区里，不少残疾人、老年人因为各种原因不愿意外出看病，有人甚至把小毛病拖成了大问题，让自己痛苦不堪。

为此，周建军联系身边的盲人朋友，共同组建了这支盲人志愿服务队，并与涧西区有关部门沟通，通过开展中医义诊进社区活动，让群众在家门口享受便捷的医疗服务。

3年来，这支盲人志愿服务队的人数已从开始的三五个人增加至30余人。

“作为一名盲人，有机会为他人提供帮助，其实也是在帮助自己建立自信、自尊，赢得社会的认可、尊重。同时，一些盲人按摩从业者也能在活动中积累客户，从而实现自立、自强。”周建军说，他们会持续开展这项活动，助力残健共融，共建文明家园。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王晓云）