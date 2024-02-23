洛阳今年将实施制止餐饮浪费专项行动

“一粥一饭，当思来之不易”“文明用餐、节俭惜福”……近日，记者走进我市多家大型餐饮店发现，各类倡导厉行节俭的宣传海报、提示标语张贴在显眼位置，公勺公筷成为餐桌标配。

“一粥一饭，当思来之不易”“文明用餐、节俭惜福”……近日，记者走进我市多家大型餐饮店发现，各类倡导厉行节俭的宣传海报、提示标语张贴在显眼位置，公勺公筷成为餐桌标配。

小餐桌，大文明，餐桌文明是社会文明的重要体现。我市今年将实施制止餐饮浪费专项行动，通过多种方式在全社会营造“厉行节约，反对浪费”的文明餐桌新风尚，助力高质量创建全国文明城市。

反对餐饮浪费，餐饮经营主体是主力军之一。我市将指导餐饮经营主体高质量推进“文明餐桌”行动，主动为消费者提供“拼盘菜”“小份菜”，以醒目方式提示消费者适量点餐，主动提供打包服务，倡导使用可降解打包、外卖餐盒餐具；指导行业协会加强行业自律，制定相关制度规范，发布制止餐饮浪费倡议，探索建立奖惩机制。

针对婚宴等餐饮浪费重点领域，我市将指导婚宴服务经营者把防止食品浪费理念纳入菜单设计，提供多种不同规格的婚宴套餐，合理搭配菜品数量和分量；鼓励婚宴服务经营者提供自助式、半自助式、分餐式服务，对整只、整条、整块等不便拆分的菜品免费提供拆分服务。

此外，围绕餐饮外卖、婚宴、自助餐、单位食堂、校园餐厅等重点领域和重点场所，我市将加大对餐饮浪费的执法力度，将制止餐饮浪费与餐饮食品安全同频同步进行监管，从严惩处未主动提示、诱导点餐等违反《中华人民共和国反食品浪费法》的行为，并定期公布典型案例。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪)