洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

《独乐园图》：找一个地方独享花香（名画上的牡丹）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.04.23 08:11

　　《独乐园图》是明代人仇英画的，主题是北宋人司马光的私家园林——洛阳独乐园。

　　仇英当过漆匠，司马光做过高官。

　　司马光“退居二线”后，蛰居于独乐园编纂《资治通鉴》，偶得闲暇，独自游园，独赏牡丹。世人对他兴趣浓郁，关于他的逸事杂谈不计其数，坊间津津乐道，司马光欲“独乐”却成全众人之乐。

　　仇英一生勤勉，凭《汉宫春晓图》等传世名画留名青史。人们讨论其画作多过关心其生平，其生卒年不详，到没到过洛阳不详，但他画笔下的独乐园真实而生动，犹如一个隐秘而丰茂的心灵花园，园内牡丹卓然怒放。

　　一缕花香穿越历史之门，两个不同朝代、不同阶层的人，在“独乐园”中完成了一场灵魂对话。

　　天下名园重洛阳

　　《独乐园图》现藏于美国克利夫兰艺术博物馆，难得一见。独乐园遗址就在洛阳，洛阳人对司马光和他的独乐园耳熟能详。今伊滨区的司马光路，就是以司马光之名命名的。

　　司马光是北宋著名政治家、史学家、文学家。公元1071年，五十来岁的司马光退居西京洛阳。两年后，他在洛阳尊贤坊北关买了20亩地，建了一个独乐园。

　　洛阳地处天下之中，又是汉唐故都，名园荟萃。达官贵人争相在洛阳盖别墅，造园林，大小园林有一千多个。李格非——宋代女词人李清照的父亲，曾作《洛阳名园记》，慨叹“洛阳之盛衰，天下治乱之候也”“园圃之废兴，洛阳盛衰之候也”。这和司马光所说的“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”意思差不多。

　　司马光为官清廉，生活朴素，园如其人，简单质朴。与《洛阳名园记》中记载的其他园林相比，独乐园规模不大，胜在文雅。园中有读书堂、弄水轩、钓鱼庵、种竹斋、采药圃、浇花亭、见山台；六栏花田，“芍药、牡丹、杂花各居其二”，浇花亭就在花栏边。从暮春到初夏，牡丹和芍药次第开放。浇浇花，闻一闻花香，疲惫顿消。

　　在《独乐园记》中，司马光自述：独乐乐不如众乐乐，是王公贵族的乐趣；像孔子的高徒颜回那样精神富足，“一箪食，一瓢饮”仍不改初心，是圣贤的乐趣；而他只求远离世俗，独善其身，“各尽其分而安之”。

　　明代画家仇英依据《独乐园记》画了一幅《独乐园图》，以长卷形式描绘了园中七景，司马光身着深衣，或在读书堂写作，或在浇花亭赏花……从容自在。

　　或许，仇英也向往这份“独乐”吧。

　　洛阳无处无春风

　　若不是司马光在《独乐园记》中着意强调牡丹，大伙儿或许想不到他竟如此爱花。毕竟，司马光留给世人的印象颇为严肃，似乎对花花草草不感兴趣。

　　北宋有簪花之俗。司马光年轻时考中了进士，参加闻喜宴，在座的新科进士们头上都簪着花。司马光害臊，觉得大老爷们儿戴花不正经，偏不戴。旁人提醒，皇帝赐花不得不戴，他这才簪了一朵。

　　这样一个“老古板”，后来咋就爱上牡丹了呢？大概是入乡随俗，被洛阳人“同化”了吧。

　　牡丹富丽典雅，隋唐之时就被隋炀帝、武则天引种到了洛阳宫苑，推广种植。北宋时洛阳牡丹极盛。比司马光大十几岁的欧阳修，著有《洛阳牡丹记》，书中提到“洛阳之俗，大抵好花”，家家户户种牡丹，每逢春日，“城中无贵贱皆插花”，就连挑担干苦力的头上也要插朵牡丹。

　　北宋名臣李迪任西京留守时，年年派“特快专递”把洛阳牡丹送往开封，“所进不过姚黄、魏花三数朵”，轰动京城。

　　钱惟演接任西京留守后，不但在西京留守府种牡丹，还悉心研究牡丹谱，座椅后面的屏风上写满了牡丹品名。

　　待到司马光迁居洛阳时，洛阳牡丹早已名扬天下。司马光和“安乐先生”邵雍是好朋友，邵雍也爱花。据史料记载，安乐窝里种有一株二十四枝的“牡丹王”。邵雍邀请司马光、富弼、文彦博等名士一同赏花赋诗，传为佳话。公元1082年，他们成立了“洛阳耆英会”，定期聚会，例行赏花。

　　在老哥哥们的带动下，司马光也成了“花痴”，不但爱牡丹，还爱芍药，爱桃花，赞叹“铜驼陌上桃花红，洛阳无处无春风”。

　　初到洛阳时，他草草找了个地方落脚，住处简陋，夏天得躲到地下室避暑；而今，他拥有了独乐园，亲手浇灌牡丹。

　　生命如水，生活如花，用心浇灌，方有花香。一心扑在工作上的司马光，终于学会了慢下脚步细嗅芬芳。

　　躲进小楼成一统

　　司马光不喜应酬，平日里常在独乐园里宅着，读书，写作，生活简单平静。

　　曹操也曾有过闭门独乐的心愿。《三国志》记载，曹操年轻时想到乡下隐居，“秋夏读书，冬春射猎”。然而世事无常，东汉末年，董卓火烧洛阳城，天怒人怨，群雄并起。曹操抓住机遇成了中原霸主，归隐田园只能等下辈子了。

　　古时文人，学而优则仕，穷则独善其身，达则兼济天下。与曹操相比，司马光的“独乐”更像是一种无奈的人生选择——他是从政治斗争中撤退，“躲”到洛阳来的。

　　北宋内忧外患，危机重重。宋神宗支持王安石变法革新，让司马光给王安石当助手。司马光与王安石政见不同，为了大局稳定，他索性主动请辞，到洛阳搞学术。

　　从公元1071年到公元1085年，司马光在洛阳生活了15年。独乐园建好后，他把读书堂当成工作室，一心一意做学问，带领助手编纂《资治通鉴》。

　　为了完成这部史学巨著，司马光呕心沥血，身心憔悴，然而他的精神是愉悦的。他说，独乐园中明月当空，清风自来，“不知天壤之间复有何乐可以代此也”。

　　在纷繁复杂的人世间，寻一片净土造一个心灵花园；在孤独、辽阔的时空中，完成自我与灵魂的对话。这种“独乐”，一如唐代刘禹锡在《陋室铭》中所言，“斯是陋室，惟吾德馨”。

　　人生殊途同归。孔子曰：“知(智)者乐水，仁者乐山。”或是高居庙堂，建功立业，一览众山小；或是隐于市井，夜雨孤灯，江海寄余生，无非换一种方式寻找自我，感知生命。

　　仇英是一位内心敏感的艺术家，他读懂了司马光，复原了文人心目中的独乐园。《独乐园图》中的独乐园未必如历史真貌，但人们看画时的感受一如赏花，平静，愉悦，真切。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
    经期易烦躁？这样赶走坏情绪
        “最近，我一到经期就觉得心情很差，容易发脾气，需不需要喝点中药调理一下？”
  • ·“首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 网友建议提高地铁导向标识辨识度 市轨...
  • 四次来到洛阳，宁夏游客“大老师”收...
  • 同比增长6.7%！洛阳一季度进出口60.5亿元
  • 洛阳市文广旅局发布“五一”假期出游提醒
  • 徐衣显主持召开专题会议研究燃气安全...
  • 洛阳市城管局：采取多项措施 应对“飞...
  • 老城区：老建筑变身新场景 新业态激发...
  • 孟津区：桐花烂漫 景色如画【组图】
  • 国风机甲开启洛阳文旅互动新场景
  • 探索无人机配送物流！洛阳2024年服务...
    		•
    百姓呼声
    自4月16日起，洛阳市从政坊游园暂停售票
    违规办理洛阳旅游年票行为为何屡禁不止
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    牡丹生命钻石

    家有月季

    郁金香

    蔷薇与蒲公英
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605