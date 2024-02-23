《独乐园图》：找一个地方独享花香（名画上的牡丹）

《独乐园图》是明代人仇英画的，主题是北宋人司马光的私家园林——洛阳独乐园。

《独乐园图》是明代人仇英画的，主题是北宋人司马光的私家园林——洛阳独乐园。

仇英当过漆匠，司马光做过高官。

司马光“退居二线”后，蛰居于独乐园编纂《资治通鉴》，偶得闲暇，独自游园，独赏牡丹。世人对他兴趣浓郁，关于他的逸事杂谈不计其数，坊间津津乐道，司马光欲“独乐”却成全众人之乐。

仇英一生勤勉，凭《汉宫春晓图》等传世名画留名青史。人们讨论其画作多过关心其生平，其生卒年不详，到没到过洛阳不详，但他画笔下的独乐园真实而生动，犹如一个隐秘而丰茂的心灵花园，园内牡丹卓然怒放。

一缕花香穿越历史之门，两个不同朝代、不同阶层的人，在“独乐园”中完成了一场灵魂对话。

天下名园重洛阳

《独乐园图》现藏于美国克利夫兰艺术博物馆，难得一见。独乐园遗址就在洛阳，洛阳人对司马光和他的独乐园耳熟能详。今伊滨区的司马光路，就是以司马光之名命名的。

司马光是北宋著名政治家、史学家、文学家。公元1071年，五十来岁的司马光退居西京洛阳。两年后，他在洛阳尊贤坊北关买了20亩地，建了一个独乐园。

洛阳地处天下之中，又是汉唐故都，名园荟萃。达官贵人争相在洛阳盖别墅，造园林，大小园林有一千多个。李格非——宋代女词人李清照的父亲，曾作《洛阳名园记》，慨叹“洛阳之盛衰，天下治乱之候也”“园圃之废兴，洛阳盛衰之候也”。这和司马光所说的“若问古今兴废事，请君只看洛阳城”意思差不多。

司马光为官清廉，生活朴素，园如其人，简单质朴。与《洛阳名园记》中记载的其他园林相比，独乐园规模不大，胜在文雅。园中有读书堂、弄水轩、钓鱼庵、种竹斋、采药圃、浇花亭、见山台；六栏花田，“芍药、牡丹、杂花各居其二”，浇花亭就在花栏边。从暮春到初夏，牡丹和芍药次第开放。浇浇花，闻一闻花香，疲惫顿消。

在《独乐园记》中，司马光自述：独乐乐不如众乐乐，是王公贵族的乐趣；像孔子的高徒颜回那样精神富足，“一箪食，一瓢饮”仍不改初心，是圣贤的乐趣；而他只求远离世俗，独善其身，“各尽其分而安之”。

明代画家仇英依据《独乐园记》画了一幅《独乐园图》，以长卷形式描绘了园中七景，司马光身着深衣，或在读书堂写作，或在浇花亭赏花……从容自在。

或许，仇英也向往这份“独乐”吧。

洛阳无处无春风

若不是司马光在《独乐园记》中着意强调牡丹，大伙儿或许想不到他竟如此爱花。毕竟，司马光留给世人的印象颇为严肃，似乎对花花草草不感兴趣。

北宋有簪花之俗。司马光年轻时考中了进士，参加闻喜宴，在座的新科进士们头上都簪着花。司马光害臊，觉得大老爷们儿戴花不正经，偏不戴。旁人提醒，皇帝赐花不得不戴，他这才簪了一朵。

这样一个“老古板”，后来咋就爱上牡丹了呢？大概是入乡随俗，被洛阳人“同化”了吧。

牡丹富丽典雅，隋唐之时就被隋炀帝、武则天引种到了洛阳宫苑，推广种植。北宋时洛阳牡丹极盛。比司马光大十几岁的欧阳修，著有《洛阳牡丹记》，书中提到“洛阳之俗，大抵好花”，家家户户种牡丹，每逢春日，“城中无贵贱皆插花”，就连挑担干苦力的头上也要插朵牡丹。

北宋名臣李迪任西京留守时，年年派“特快专递”把洛阳牡丹送往开封，“所进不过姚黄、魏花三数朵”，轰动京城。

钱惟演接任西京留守后，不但在西京留守府种牡丹，还悉心研究牡丹谱，座椅后面的屏风上写满了牡丹品名。

待到司马光迁居洛阳时，洛阳牡丹早已名扬天下。司马光和“安乐先生”邵雍是好朋友，邵雍也爱花。据史料记载，安乐窝里种有一株二十四枝的“牡丹王”。邵雍邀请司马光、富弼、文彦博等名士一同赏花赋诗，传为佳话。公元1082年，他们成立了“洛阳耆英会”，定期聚会，例行赏花。

在老哥哥们的带动下，司马光也成了“花痴”，不但爱牡丹，还爱芍药，爱桃花，赞叹“铜驼陌上桃花红，洛阳无处无春风”。

初到洛阳时，他草草找了个地方落脚，住处简陋，夏天得躲到地下室避暑；而今，他拥有了独乐园，亲手浇灌牡丹。

生命如水，生活如花，用心浇灌，方有花香。一心扑在工作上的司马光，终于学会了慢下脚步细嗅芬芳。

躲进小楼成一统

司马光不喜应酬，平日里常在独乐园里宅着，读书，写作，生活简单平静。

曹操也曾有过闭门独乐的心愿。《三国志》记载，曹操年轻时想到乡下隐居，“秋夏读书，冬春射猎”。然而世事无常，东汉末年，董卓火烧洛阳城，天怒人怨，群雄并起。曹操抓住机遇成了中原霸主，归隐田园只能等下辈子了。

古时文人，学而优则仕，穷则独善其身，达则兼济天下。与曹操相比，司马光的“独乐”更像是一种无奈的人生选择——他是从政治斗争中撤退，“躲”到洛阳来的。

北宋内忧外患，危机重重。宋神宗支持王安石变法革新，让司马光给王安石当助手。司马光与王安石政见不同，为了大局稳定，他索性主动请辞，到洛阳搞学术。

从公元1071年到公元1085年，司马光在洛阳生活了15年。独乐园建好后，他把读书堂当成工作室，一心一意做学问，带领助手编纂《资治通鉴》。

为了完成这部史学巨著，司马光呕心沥血，身心憔悴，然而他的精神是愉悦的。他说，独乐园中明月当空，清风自来，“不知天壤之间复有何乐可以代此也”。

在纷繁复杂的人世间，寻一片净土造一个心灵花园；在孤独、辽阔的时空中，完成自我与灵魂的对话。这种“独乐”，一如唐代刘禹锡在《陋室铭》中所言，“斯是陋室，惟吾德馨”。

人生殊途同归。孔子曰：“知(智)者乐水，仁者乐山。”或是高居庙堂，建功立业，一览众山小；或是隐于市井，夜雨孤灯，江海寄余生，无非换一种方式寻找自我，感知生命。

仇英是一位内心敏感的艺术家，他读懂了司马光，复原了文人心目中的独乐园。《独乐园图》中的独乐园未必如历史真貌，但人们看画时的感受一如赏花，平静，愉悦，真切。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）