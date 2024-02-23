涧西“学霸”合唱队：平均 70 岁 用歌声点亮社区生活

“即便寒冷雪花飞，我伴梅花报春来……”10日上午，伴随着明媚的春光，婉转悠扬的歌声从涧西区珠江路街道石化社区邻里中心里传来。

“学霸”合唱队积极参与社区活动

“即便寒冷雪花飞，我伴梅花报春来……”10日上午，伴随着明媚的春光，婉转悠扬的歌声从涧西区珠江路街道石化社区邻里中心里传来。歌声来自一支名为“春之声”、队员平均年龄70岁的合唱队，因为80%的队员都有高级工程师职称，他们是街坊邻里口中的“学霸”合唱队。

今年68岁的孟淑贞是合唱队的负责人，退休前在中石化洛阳石化工程有限公司工会工作，“大学时我学过一些乐理知识，在单位经常组织职工参与合唱活动。”孟淑贞告诉记者，这支“学霸”合唱队的队员大部分是中石化洛阳石化工程有限公司的退休员工，他们在退休前是岗位上的技术能手，退休后在社区的号召下积极到“自乐”舞台上大展身手，成了社区里的“文艺能人”。

合唱队成立后，在石化社区邻里中心的多功能活动室里，总能看到这些银发老人积极排练的场景。“队里的好多人虽然没有声乐基础，但学习能力和理解能力都很强，记歌词、学谱子非常快。”孟淑贞说。

“和大家一起唱唱歌、聊聊天，不仅能陶冶情操，还能增进邻里感情。”

“心情一好，自然就忘记了生活中的烦恼，人的精神气质都不一样了！”

合唱队的队员们说，在合唱队里建立的友谊，让他们不仅成为队友，也成为生活中的好朋友。

今年80多岁的队员廖女士说，她的爱人因病常年卧床不起，为了调整自己的心态，她主动报名参与合唱队，“现在旋律一响起来就觉得快乐，对待生活的态度也更加积极了。”

每到三八妇女节、五一劳动节等节日，“学霸”合唱队的精彩演唱总能成为社区里一道靓丽的风景线，也吸引了更多老年人加入。

“‘学霸’合唱队是社区大力发展群众自治、自乐、志愿组织的一个缩影。”石化社区党委书记郭宏彦说，现在社区不仅成立了合唱队，还成立了气功队、太极队、老年模特队、摄影协会等十几个“自乐”组织，用群众喜闻乐见的形式，在潜移默化中提升大家的素养。

“现在每天出了家门，就想到邻里中心热闹热闹。”孟淑贞说，社区自治、自乐、志愿组织的建设，让大家的老年生活变得更加精彩，找到了在社区的归属感和参与感——“我们也愿意发挥余热，为社区治理聚力，为居民幸福生活‘加码’！”（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 郝楠 侯玉 文/图）