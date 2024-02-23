注意！沙尘天气来袭 外出请做好防护措施

今日洛阳多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，并伴有扬沙或浮尘，气温14℃～26℃。

今日洛阳多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，并伴有扬沙或浮尘，气温14℃～26℃。 近日，我市暖如初夏，路边的蔷薇花静静开放。然而，根据预报，沙尘天气即将席卷而来。 省气象台预计，今天全省偏北风或西北风4级左右，阵风6级到7级，大部分地区有扬沙或浮尘，请注意关闭门窗，外出做好防护。 本周，我省晴朗天气居多，最高气温稳中有升，尤其是周四和周五，我省北部和中东部部分地区最高气温或达到30℃。 市气象台根据最新气象资料分析，最近几天多短波槽活动，我市以多云天气为主。 最近几天天气预报 今日：多云转晴天，西北风4级左右，阵风6级～7级，并伴有扬沙或浮尘，气温14℃～26℃。 明日：晴天转多云，气温15℃～27℃。 25日(周四)：多云，气温15℃～29℃。 26日(周五)：多云间晴天，气温15℃～30℃。 27日(周六)：多云，气温16℃～29℃。 28日(周日)：多云到阴天，气温17℃～28℃。 29日(周一)：阴天，有阵雨或雷阵雨，气温16℃～25℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）