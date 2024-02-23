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徐衣显主持召开专题会议研究燃气安全、管道改造更新等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 23:33

徐衣显主持召开专题会议研究燃气安全、管道改造更新等工作
人民至上生命至上拧紧燃气“安全阀”
排查整治集中攻坚守护群众“生命线”

　　22日晚，市长徐衣显主持召开专题会议研究燃气安全、管道改造更新等工作，强调要坚持人民至上、生命至上，扎实推进燃气安全专项整治，加快推动管道改造更新，防范遏制各类事故，全力保障市民群众生命财产安全和社会大局稳定。

　　会议听取了我市燃气管道“带病运行”专项治理、管道改造更新情况汇报。徐衣显指出，燃气安全涉及千家万户，关乎人民群众生命财产安全。各级各部门要提升站位，树牢底线思维。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于燃气安全的重要指示精神，认真落实省委、省政府部署要求，牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，以“时时放心不下”的责任感抓好燃气安全和安全生产工作，坚决筑牢安全防线，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要抢抓机遇，推进改造更新。积极抢抓国家新一轮大规模设备更新重大机遇，深入研究上级政策，系统谋划改造项目，争取纳入中央预算、特别国债、专项债支持范围。对照年度更新改造计划，倒排工期、压实责任，节点化、清单化、台账化推进实施，全面提升市政基础设施本质安全水平。坚持数智赋能，整合数据平台，将管道改造纳入城市生命线一体推进，实现场站运行智慧化、管网运维信息化、安全监测常态化、用户服务精准化。要问题导向，强化专项治理。坚持“隐患即事故”理念，严格落实“三管三必须”要求，聚焦企业经营、生产充装、运输配送、用户使用等环节，紧盯场站设施、燃气管网、老旧管道等部位，推进安全隐患排查整治，开展“带病运行”专项治理，全链条监管、全覆盖排查、全方位整治，切实消除风险隐患，坚决防范和遏制各类事故发生。要压实责任，形成工作合力。坚持政企协同、部门联动、群防群治，强化专项督查、暗访检查，依法打击涉气安全违法违规行为，形成“政府主导、企业主体、用户参与”的燃气安全治理格局。加大“入户安检”力度，常态化开展宣传教育，实战化推进应急演练，切实提高群众安全防范意识和应急处置能力，确保城市安全、社会安定、市民安宁。

　　张玉杰、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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