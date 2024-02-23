洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

同比增长6.7%！洛阳一季度进出口60.5亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 22:02

　　22日，记者从洛阳海关获悉，今年一季度，洛阳进出口60.5亿元，同比增长6.7%，其中3月单月进出口25.9亿元，同比增长30.6%，创2020年12月以来新高。

　　数据显示，洛阳与“一带一路”共建国家市场融合度不断加深，一季度全市对“一带一路”共建国家进出口37.5亿元，同比增长10.2%。此外，一季度洛阳外贸还呈现以下特点：

　　在贸易方式上，一般贸易占比较高，保税物流成新亮点。洛阳一季度一般贸易进出口50.5亿元，占同期全市进出口总值八成以上；同期保税物流进出口8.7亿元，同比增长103%。

　　在贸易主体上，整体数量稳步增长，民营企业贡献突出。一季度洛阳有进出口实绩的外贸企业数量859家，同比增加5.7%，整体数量位于全省第二。其中，一季度民营企业进出口49.5亿元，同比增长15.3%；外商投资企业进出口2.4亿元，同比增长35.7%。

　　在贸易对象上，贸易对象多元发展。洛阳一季度对RCEP其他成员国进出口17.4亿元，同比增长0.3%；对东盟进出口13亿元，同比增长17.6%，其中对泰国进出口8.1亿元，同比增长13.9%；对俄罗斯和巴西分别进出口8.9亿元、5.8亿元，分别同比增长162.7%和61.6%；对美国进出口3.8亿元，同比增长19.6%。

　　在贸易商品上，多项商品增量明显。洛阳一季度出口机电产品22.5亿元，同比增长23.7%，其中出口摩托车2.3亿元，同比增长48.4%；出口电工器材2.3亿元，同比增长16.8%；出口拖拉机2.2亿元，同比增长5.3%。出口劳动密集型产品6.2亿元，同比增长19.1%，其中出口家具及其零件5.2亿元，同比增长26.2%。同期全市出口未锻轧铝及铝材5亿元，同比增长5.2%。全市一季度进口未锻轧铝及铝材2.3亿元，同比增长1706.5倍；进口未锻轧铜及铜材2027万元，同比增长11.5%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进...
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
        为进一步推进复杂冠脉病变的介入诊疗技术交流，助力冠心病精准和个体化诊疗技术的创新与发展。4月20日，洛阳...
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
  • ·患了荨麻疹该怎么办？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳19个项目入围省重点研发专项
  • 新安县：“农文旅体”深度融合 融出乡...
  • 第二十二届河南汝阳杜鹃花节开幕
  • 洛阳市第三批国企干部到深圳跟班学习
  • 河南力锋科技：自主研发添活力 产品热...
  • 扩产3.6倍！“洛阳造”萃取剂拥抱新能...
  • 网友建议提高地铁导向标识辨识度 市轨...
  • 洛阳举办“4·23”世界读书日系列活动
  • 医务人员李向丽：“带着妈妈上班，我...
  • 洛阳持续丰富“民宿+”产品 让头回客...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    牡丹生命钻石

    家有月季

    郁金香

    蔷薇与蒲公英
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605