同比增长6.7%！洛阳一季度进出口60.5亿元

22日，记者从洛阳海关获悉，今年一季度，洛阳进出口60.5亿元，同比增长6.7%，其中3月单月进出口25.9亿元，同比增长30.6%，创2020年12月以来新高。 22日，记者从洛阳海关获悉，今年一季度，洛阳进出口60.5亿元，同比增长6.7%，其中3月单月进出口25.9亿元，同比增长30.6%，创2020年12月以来新高。 数据显示，洛阳与“一带一路”共建国家市场融合度不断加深，一季度全市对“一带一路”共建国家进出口37.5亿元，同比增长10.2%。此外，一季度洛阳外贸还呈现以下特点： 在贸易方式上，一般贸易占比较高，保税物流成新亮点。洛阳一季度一般贸易进出口50.5亿元，占同期全市进出口总值八成以上；同期保税物流进出口8.7亿元，同比增长103%。 在贸易主体上，整体数量稳步增长，民营企业贡献突出。一季度洛阳有进出口实绩的外贸企业数量859家，同比增加5.7%，整体数量位于全省第二。其中，一季度民营企业进出口49.5亿元，同比增长15.3%；外商投资企业进出口2.4亿元，同比增长35.7%。 在贸易对象上，贸易对象多元发展。洛阳一季度对RCEP其他成员国进出口17.4亿元，同比增长0.3%；对东盟进出口13亿元，同比增长17.6%，其中对泰国进出口8.1亿元，同比增长13.9%；对俄罗斯和巴西分别进出口8.9亿元、5.8亿元，分别同比增长162.7%和61.6%；对美国进出口3.8亿元，同比增长19.6%。 在贸易商品上，多项商品增量明显。洛阳一季度出口机电产品22.5亿元，同比增长23.7%，其中出口摩托车2.3亿元，同比增长48.4%；出口电工器材2.3亿元，同比增长16.8%；出口拖拉机2.2亿元，同比增长5.3%。出口劳动密集型产品6.2亿元，同比增长19.1%，其中出口家具及其零件5.2亿元，同比增长26.2%。同期全市出口未锻轧铝及铝材5亿元，同比增长5.2%。全市一季度进口未锻轧铝及铝材2.3亿元，同比增长1706.5倍；进口未锻轧铜及铜材2027万元，同比增长11.5%。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李娟 文/图)