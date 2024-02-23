全省第一！洛阳全国名特优新农产品数量达83个

记者22日从洛阳市农业农村局获悉，农业农村部农产品质量安全中心公布2024年第一批全国名特优新农产品名单，洛阳9种特产入选。至此，全市共有83个农产品纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省第一。

记者22日从洛阳市农业农村局获悉，农业农村部农产品质量安全中心公布2024年第一批全国名特优新农产品名单，洛阳9种特产入选。至此，全市共有83个农产品纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省第一。

“全国名特优新农产品”是指在特定区域内生产、具备一定生产规模和商品量、具有显著地域特征和独特营养品质特色、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高，并经农业农村部农产品质量安全中心登录公告和核发证书的农产品。

此次洛阳入选的9个农产品包括孟津大米、新安丹参、新安桃、新安朝天椒、栾川蜂蜜、宜阳柿子、宜阳辣椒、伊川丹参、伊川葡萄。“入选的产品可在产品包装上标注‘全国名特优新农产品’字样，以提高农产品知名度与辨识度。”洛阳市农业农村局相关负责人介绍。

近年，洛阳深入实施乡村振兴“151”工作举措，立足特色优势和资源禀赋，突出抓好乡村特色产业发展，推动特色农业发展驶入“快车道”，持续夯实乡村振兴的产业基础。目前，全市入选的全国名特优新农产品涵盖了水果、蔬菜、肉蛋奶、食用菌、粮食、水产等品类。

此外，洛阳市以无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志“三品一标”培育为抓手，大力推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，全市共有绿色食品253个、有机农产品2个、地理标志农产品27个，品牌知名度和影响力持续提升，有效促进了农业高质高效、农民富裕富足。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张君 谢常营）