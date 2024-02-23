洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

全省第一！洛阳全国名特优新农产品数量达83个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 19:33

　　记者22日从洛阳市农业农村局获悉，农业农村部农产品质量安全中心公布2024年第一批全国名特优新农产品名单，洛阳9种特产入选。至此，全市共有83个农产品纳入全国名特优新农产品名录，总数位居全省第一。

　　“全国名特优新农产品”是指在特定区域内生产、具备一定生产规模和商品量、具有显著地域特征和独特营养品质特色、有稳定的供应量和消费市场、公众认知度和美誉度高，并经农业农村部农产品质量安全中心登录公告和核发证书的农产品。

　　此次洛阳入选的9个农产品包括孟津大米、新安丹参、新安桃、新安朝天椒、栾川蜂蜜、宜阳柿子、宜阳辣椒、伊川丹参、伊川葡萄。“入选的产品可在产品包装上标注‘全国名特优新农产品’字样，以提高农产品知名度与辨识度。”洛阳市农业农村局相关负责人介绍。

　　近年，洛阳深入实施乡村振兴“151”工作举措，立足特色优势和资源禀赋，突出抓好乡村特色产业发展，推动特色农业发展驶入“快车道”，持续夯实乡村振兴的产业基础。目前，全市入选的全国名特优新农产品涵盖了水果、蔬菜、肉蛋奶、食用菌、粮食、水产等品类。

　　此外，洛阳市以无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志“三品一标”培育为抓手，大力推进质量兴农、绿色兴农、品牌强农，全市共有绿色食品253个、有机农产品2个、地理标志农产品27个，品牌知名度和影响力持续提升，有效促进了农业高质高效、农民富裕富足。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张君 谢常营）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进...
    “首届洛阳冠脉介入研讨会暨CTO中国行走进洛阳活动”在市第一人民医院成功举办
        为进一步推进复杂冠脉病变的介入诊疗技术交流，助力冠心病精准和个体化诊疗技术的创新与发展。4月20日，洛阳...
  • ·咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
  • ·患了荨麻疹该怎么办？
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳19个项目入围省重点研发专项
  • 新安县：“农文旅体”深度融合 融出乡...
  • 第二十二届河南汝阳杜鹃花节开幕
  • 洛阳市第三批国企干部到深圳跟班学习
  • 河南力锋科技：自主研发添活力 产品热...
  • 扩产3.6倍！“洛阳造”萃取剂拥抱新能...
  • 网友建议提高地铁导向标识辨识度 市轨...
  • 洛阳举办“4·23”世界读书日系列活动
  • 医务人员李向丽：“带着妈妈上班，我...
  • 洛阳持续丰富“民宿+”产品 让头回客...
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    牡丹生命钻石

    家有月季

    郁金香

    蔷薇与蒲公英
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605