牡丹服饰创意模特大赛决赛23日上午举行

23日10时，“河洛欢歌·广场文化月”暨洛阳市首届银发艺术展示交流活动“奋进新征程 秀出新风采”牡丹服饰创意模特大赛决赛将在周王城广场举行。
23日10时，“河洛欢歌·广场文化月”暨洛阳市首届银发艺术展示交流活动“奋进新征程 秀出新风采”牡丹服饰创意模特大赛决赛将在周王城广场举行。
23日10时，“河洛欢歌·广场文化月”暨洛阳市首届银发艺术展示交流活动“奋进新征程 秀出新风采”牡丹服饰创意模特大赛决赛将在周王城广场举行。
本次大赛以服饰为载体诠释牡丹的美丽，参加表演的大多是中老年人。《汉风唐韵》《锦绣国风》《锦绣河洛》《东方旗韵》《遇牡丹遇时尚》《花开中国》《牡丹剪影》……比赛现场，来自洛阳市各县区的20支艺术团队将身着牡丹主题创意服饰登场，带来牡丹文化主题的走秀节目，充分展现洛阳牡丹的深厚底蕴和独特魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）
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