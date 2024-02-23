洛阳又一新地标即将开街 位置就在……

近年来，随着文旅文创融合成为城市发展新趋势，沉浸式文旅成为产业发展新潮流，旅游大县新安县紧抓风口产业，加大县域商业提升、优化力度，经过多年精心谋划，长期集中调研，按照“政府主导、企业参与、运营前置、专业管理”的模式，以青年型友好城市为目标，打造一座沉浸式潮流街区。

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自项目启动以来，紫霞街受到来自县委、县政府重点关注与支持，全力配合项目街区改造工作，助力紫霞街项目确定为2023年洛阳市“青年友好街区”验收项目。

年轻化、沉浸式的独特“品格”，使其成为全县重点项目，承载着新安精心擘画的崭新愿景。

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作为新安县重点打造的潮流街区，紫霞街精准锁定年轻消费群体，即将开展丰富多样的业态布局。

在这里，动感街头音乐、电竞桌游、花式篮球、街舞等潮流元素碰撞交融，形成时尚风暴；

舞蹈社团、摄影俱乐部、美妆社区等颜值控社群集结，构筑起交流与展示的创意空间；

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此外，街区还将邀请大批网红、社交达人、美食博主、夜经济联盟成员及餐饮协会力量，共同塑造充满活力的社交娱乐氛围，为紫霞街赋予旺盛的人气与持久的吸引力。

街区内，精致餐饮、国潮文创、休闲酒吧、心安市集、运动街区、沉浸剧场六大板块、多维业态布局将一一呈现。

届时，紫霞街将成为集商、文、旅为一体的沉浸式智慧化特色步行街，争创洛阳市县域首席“青年友好街区”，为新安县“夜经济”注入新活力，让青年人群感受专属新安的城市魅力。

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新安县地势平坦，位置优越，位于县城中心地带的紫霞街更是人气旺盛。

紫霞街坐落于新安东部核心商业地带，地理位置得天独厚。

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四通八达的交通网络，使其东接新安县大张盛德美购物商场，西连碧桂园地产项目，南依新安汽车站，北靠新安县体育馆及新安县人民医院，形成强大的区域辐射力。

一公里范围内，多所高中、初中、小学环绕，人口密集，门庭若市，充分彰显其作为新安最具代表性的商业街区地位。

周边完善的配套设施不仅为街区运营提供了坚实保障，更为广大消费者营造了便捷、舒适的消费环境。

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还记得老街改造成功，引无数洛阳人争相打卡的涧西区广州市场步行街吗？

新安县紫霞街的“操盘手”正是荣获“国家级旅游休闲街区”“河南省示范步行街”“河南省夜经济消费集聚区”“洛阳市首席青年友好步行街”等多项荣誉的广州市场步行街运营商——上海亿丰集团。

通过基础设施升级、管理模式创新、品牌布局配置优化、智慧系统运用，上海亿丰集团将对紫霞街进行系统改造升级。

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运营模式将继续沿用团队首创的国内步行街运营“五统一”模式。

1.统一规划，实现项目设计、定位与运营前置的有效衔接，确保步行街的定位准确、政府服务职能明确，充分发挥市场主导的能效。

2.统一回租，解决了物业产权分散、难以统一管理的问题，使得整个步行街项目能够实现统筹招商和运营。

3.统一招商，解决了业态规划和品牌搭配不合理的问题。

4.统一运营，将主流购物中心等盒子商业的运营模式带到了传统步行街的运营管理中，实现了“降维”效应。

5.统一管理，解决了在商铺进驻后整体项目对业态的调性把控、调商换商、多经规划、物业管理等方面的集中处理问题。

街区同步开启智慧化应用，利用大数据系统开展大数据采集、大数据分析、智能规划、分析结果输出、开展信息查询、分析决策，为商户提供精细化、智能化服务。

以新潮风尚、时尚活力、青年友好为灵魂，以政策优势、区位优势及专业运营模式为抓手，紫霞街将引领新安夜经济繁荣，为市民、游客带来高品质消费体验。

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招商信息：街区总建筑面积约12800㎡，总店铺355个，其中品质店铺210个。

招商品类：精致餐饮、休闲娱乐、潮流文创、特色小吃、心安市集等。街区中段设有多个文创美食店铺、休闲座椅、打卡点位。

招商政策扶持：

1.根据进驻品牌规格、匹配度，给予租金或租期减免支持;

2.多渠道、多方位给予品牌线上、线下矩阵式宣传推广方面支持;提供线下各类美陈、立牌、大牌、智能机等广告点位支持;

3.为品牌提供专业的培训和指导，帮助品牌提升管理水平和服务质量，提高顾客满意度;

4.与知名平台合作，如阿里巴巴、美团、抖音本地生活及金融机构等，赋能品牌、联合促销，增加品牌曝光度;

5.举办各类促销活动和推广活动，为品牌带来更多的销售机会。

该项目预计将于2024年7月试营业，紫霞街诚邀您的加盟共绘商业蓝图。

紫霞街地址：洛阳市新安县天宝东路与天宝十巷交叉口向西40米

联系电话：17737937997

常来新安，自然心安！

我在紫霞街等你！