快手超品日收官：11家品牌总GMV增长421% 人群资产增长持续突破

日前，以“春日甄选，天天低价”为主题的快手超品日活动正式收官。数据显示，在2月26日-3月31日活动期间，快手超级品牌日IP携手品牌伙伴达成总GMV近1.7亿，总GMV环比活动前增长421%，各品牌直播间总涨粉数超33万，活动总曝光量达13亿。

日前，以“春日甄选，天天低价”为主题的快手超品日活动正式收官。数据显示，在2月26日-3月31日活动期间，快手超级品牌日IP携手品牌伙伴达成总GMV近1.7亿，总GMV环比活动前增长421%，各品牌直播间总涨粉数超33万，活动总曝光量达13亿。

据了解，2024年，快手超级品牌日IP从内容场、货架场、经营工具、营销体系四个维度实现全面升级，围绕“成就品牌高光时刻”，携手全行业品牌借平台“优质内容+优质达人+优质营销场景”优势，助力品牌在快手平台打造现象级的超级品牌IP事件，形成“种草-养草-拔草”闭环体系。

在IP营销活动中，快手磁力引擎也通过高能品效产品矩阵，围绕流量全域触达、焕活粉丝势能、内容互动共创、转化经营沉淀、创意内容定制、数据智慧赋能六大维度，赋能品牌bigday强势爆发，满足品牌强种草、上热榜、打爆品的营销需求。

在近期结束的“春日甄选，天天低价”超品日期间，来自美妆美发、个护家清、母婴保健、数码家电等行业的11家品牌，结合春季上新、38节日等消费节点，最终在销售规模、品牌自播、品牌人群资产增长等经营维度上实现新突破。其中，护肤品牌珀莱雅、美妆品牌花西子、个护品牌德佑、母婴品牌布班迪德表现尤为亮眼。

珀莱雅：打通人群资产沉淀链路，总GMV超3000万，新增会员超1.6万

结合38节和春季上新，长期深耕快手的珀莱雅携手超品日IP推出38女王节特别活动，并借此进一步优化R1-R5人群资产，沉淀品牌会员，提升用户对品牌的忠诚度。

在活动前期，珀莱雅基于对品牌用户画像的洞察，甄选了“珀莱雅双抗精华3.0”、“源力面霜2.0”以及新品“盾护防晒”等优质货盘，以价格优惠、多买多赠等形式，刺激用户交易转化。此外，品牌还首次推出线下专柜直播玩法，营造沉浸式选购氛围。

超品日收官数据显示，珀莱雅品牌R1-R5各层级人群资产积累均有提升，其中R3人群提升了127%，R2人群涨幅达69%；品牌会员新增人数超1.6万；R3人群总成交率在38大促中提升明显。

从成交情况看，品牌最终达成总GMV超3000万，总GMV环比增速超413%，总订单量环比增加超338%；直播间累计观看人次环比活动前增长153%，直播间累计涨粉环比活动前增长207%。BigDay当日GMV超1000万，达到近三个月峰值；红宝石水乳套装2.0、水动力洁面水乳霜、双抗水乳套装三款王牌产品成为销量TOP3。

花西子：邀明星杨迪空降直播间，R3人群总资产增长113%，日均搜索指数环比提升640%

自2018年10月入驻快手以来，花西子多次联动超品日等平台热门IP活动，释放品牌影响力，并通过流量投放与自身内容经营，成功提效增量，迅速完成从快手品牌自播新手到标杆品牌的跨越。

快手超品日期间，花西子推出以“女孩的节日”为主题的专场直播活动，王牌产品花西子玉养蜜粉、花西子小黛伞防晒妆前霜、花西子玉养气垫纷纷引爆销量；品牌热度持续攀升，直播间累计观看人次超900万，日均内容指数环比提升50%，日均搜索指数环比提升640%。

值得一提的是，在品牌Bigday当天，花西子邀请明星杨迪空降品牌直播间，活动助力品牌登上快手站内热榜第六位，品牌5R人群总资产增长41%，R3人群总资产增长113%。

德佑：释放明星效应+打造破价机制，品牌自播GMV增速超276%

超品日期间，家清品牌德佑联动快手打造“德佑超级省钱日”。期间，德佑借品牌官宣代言人这一大事件，以湿厕纸为核心产品，推出了明星互动、健康话题互动等多变玩法，最终打造了一场立体且有效的品牌升阶之战，借平台力量实现节点爆发。

官方数据显示，2024年3月1日-3月12日活动期间，德佑品效大爆发，BigDay当日GMV达到开播以来峰值，活动期间自播GMV同比增速超276%，升级款湿厕纸80抽单品GMV占比超50%，德佑登顶快手湿厕纸类目TOP1品牌。

德佑的经营策略不仅使得平台流量、用户消费热情在直播间获得了集中爆发，直播间累计观看人次近335万，累计涨粉近4万，活动整体曝光超5300万；同时，品牌也通过此次活动构建起了“品牌+明星+达人”的运营逻辑，并且获得了曝光人群、互动人群到忠诚人群的人群资产沉淀，进一步提升了消费者对于品牌的认可度和产品好感度。

布班迪：品牌矩阵自播+达人溯源，GMV破1000万霸榜纸尿裤榜单TOP1

今年3月，母婴品牌布班迪携快手超级品牌日IP，结合春季焕新的消费趋势，打造了“布班迪超级省钱日”。品牌通过矩阵账号内容沉淀品牌用户资产，以达人溯源形成强种草转化，深度触达新生代父母群体，突破品效销成绩天花板。

超品日期间，布班迪整合旗下倾芯柔系列、盏放系列等高品质纸尿裤产品，以破价放福利为活动主基调，充分满足母婴人群的囤货需求。依托丰富多元的产品线，布班迪在快手搭建起了品牌账号矩阵，不同店铺账号对应不同产品线，进行差异化的营销运营。

收官战报显示，布班迪在活动期间达成GMV超1000万，总GMV同比增速127%，连续多日登录纸尿裤品类TOP1。其中，品牌自播GMV超578万，同比增长195%；BigDay当日GMV超278万；直播间累计观看人次同比增长166%，直播间累计涨粉近1万。其中，TOP品类占总GMV的比例超60%；新品棉柔巾上市首日达成GMV35万，订单量超2万。

回顾2023年，快手超级品牌日携手56家品牌打造专属活动，通过全场景资源连接多圈层用户，助力品牌实现品效双收；快手超品日全年合作品牌总GMV超过100亿，举办品牌专属活动100场。

今年，快手超品日携手旗下三大IP矩阵“快手超级品牌日”、“快手真心日”、“快手超级省钱日”，将在品牌周年庆、节日盛典、新品发布、大促节点、行业节点、清仓节点等重要时刻，助力品牌打造口碑和销量双高单品，成就品牌高光时刻。

对于计划在快手长期经营的优质品牌，平台将进行大力度资源倾斜，定制整合营销方案，提升品牌经营效率，打通品效销全链路，实现“曝光翻倍+营销翻倍+销量翻倍”。