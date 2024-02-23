快手“洛阳牡丹文化节”视频播放量增长947% “金丝贯顶”牡丹成顶流

近日，由快手科技、洛阳广播电视台、洛阳广电传媒集团、洛阳市文化旅游投资集团共同主办的“我的家乡很好玩·洛阳站”启动。活动依托洛阳丰富的旅游资源，携手平台内容创作者，以“短视频+直播”形式让全国人民看见洛阳之美，深入了解“洛阳牡丹文化节”。

近日，由快手科技、洛阳广播电视台、洛阳广电传媒集团、洛阳市文化旅游投资集团共同主办的“我的家乡很好玩·洛阳站”启动。活动依托洛阳丰富的旅游资源，携手平台内容创作者，以“短视频+直播”形式让全国人民看见洛阳之美，深入了解“洛阳牡丹文化节”。

4月1日至17日，快手平台上与洛阳牡丹节相关的视频共计13.8万条，播放量同比去年增长947%，目前主话题词#神都富贵花阅读量已超10亿；洛阳相关内容共登上快手热榜57次，其中总榜11次。“牡丹尤为天下奇”的洛阳，跻身4月顶流城市，成为赏花圣地。

根据视频播放量排序，“金丝贯顶”、“火炼金丹”、“姚黄”是最受欢迎的牡丹品种。“金丝贯顶”是王城公园在1969年自主培育的牡丹品种，其花型为皇冠型，花是乳白色，外花瓣3轮，宽大圆整，内部是排列紧密的细碎瓣，端部残留黄色花药，如同金丝贯穿花瓣的上上下下，故此得名。为满足各地游客打卡“金丝贯顶”的心愿，景区推出保安“代拍服务”。保安小哥小心翼翼地穿梭在花丛中，挨个为游客代拍“金丝贯顶”的视频引发网友热议。

此外，初开时银红、盛开时火红，红得绚烂的“火炼金丹”，以及带有柠檬香气的“姚黄”，同样是牡丹届的宠儿，4月8日@洛阳消防的“蓝朋友”变装演绎这两款牡丹花神的视频播放量已超千万。

洛阳之美不止牡丹，从快手平台的热搜话题词来看，汉服是洛阳另一标签。国风博主@思喵 在龙门石窟前扮演唐朝贵妇人，端庄大气尽显国风韵味，为汉服正名的同时，视频收获74万点赞。视频爆红后，她表示唐朝文化是中国传统文化的代表，象征着繁荣盛世，希望更多人来洛阳赏牡丹，感受国风文化。另有@胖阿珏@小露快跑等多位百万粉丝博主，身穿汉服体验洛阳风华。

目前，中国国花园、从政坊、隋唐城遗址植物园、洛阳天香牡丹园、洛阳郁金香牡丹园、农博园、东花牡丹苑、国家牡丹园等赏花地已开通快手本地生活服务。从老铁种草到线上购票再到线下奔赴，快手为文旅经济提供更强赋能。数据显示，4月1日至17日，洛阳的快手酒旅销售额环比增长48%。未来，快手将携手更多城市落地“我的家乡很好玩”IP活动，展现当地旅游与文化特色，带更多老铁领略中国大好河山，助推城市旅游文化建设高质量发展。