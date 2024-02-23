探索无人机配送物流！洛阳2024年服务业工作重点“划定”

22日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳市印发《2024年洛阳市服务业发展工作要点》，聚焦构建优质高效服务业新体系主攻方向，以5个重点方面15个重点任务为抓手，推动服务业平稳健康较快发展。

22日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳市印发《2024年洛阳市服务业发展工作要点》，聚焦构建优质高效服务业新体系主攻方向，以5个重点方面15个重点任务为抓手，推动服务业平稳健康较快发展。 22日，记者从洛阳市发改委获悉，洛阳市印发《2024年洛阳市服务业发展工作要点》，聚焦构建优质高效服务业新体系主攻方向，以5个重点方面15个重点任务为抓手，推动服务业平稳健康较快发展。 《工作要点》明确，力争2024年全市服务业对经济增长的贡献率持续增强，服务业增加值占比和增速持续位于全省前列，服务业固定资产投资增长高于全市固定资产投资平均增速。 重点一：全力打造物流拉动新引擎 建强国家级生产型物流枢纽，力争东方红(洛阳)国际陆港全年完成集装箱吞吐量3万标箱，开工建设伊川华晟大宗商品物流园(二期)，指导孟津区编制商贸型国家物流枢纽建设方案、汝阳县编制国家骨干冷链物流基地建设方案。 健全现代物流运行体系，研究制定洛阳城郊大仓基地建设方案，争取新增1至2家省级示范物流园区，培育2至3家企业列入第三批物流“豫军”企业名单，探索无人机配送物流新模式。 重点二：推动生产服务提质发展 健强科技服务链条，加快建设伊滨科技城创新基地，周山双创智慧岛入驻企业260家以上，伊滨智慧岛培育高新技术企业30家以上，新增各类创新平台(载体)300家以上，新培育市级以上工业设计中心8家。 壮大高水平信息服务，新增5G基站1000个、10G-PON及以上端口1万个，加快华为昇腾人工智能实验室二期建设，争创国家中小企业数字化转型试点城市。 培育高质量金融服务，做好科技、绿色、普惠、养老、数字等五大金融，力争新增贷款余额700亿元以上、科技企业贷款增速保持在15%以上。 加快三次产业融合发展，积极创建省级“两业”融合试点、中介服务园区(楼宇)试点，推广汝阳县数字乡村建设发展经验。 重点三：推进生活服务跨越发展 保持新文旅“顶流”态势，实施“汉服融城”行动，高质量建设3.0版隋唐洛阳城国家遗址公园，加快建设洛阳华夏历史文明传承创新产业园、洛邑古城二期等项目，建成投用黄河流域非遗保护展示中心，建设嵩县白云山康养旅居目的地，丰实“伏牛山水”IP支撑力。 推动社会服务提质增效，申报城市社区嵌入式服务设施试点城市，全市新增托位数2000个，建成社区体育公园50个。 激发居民消费潜能，积极推动家电下乡、以旧换新，全年开展200场促消费活动；大力发展首店经济、首发经济，力争全年不少于20个品牌首店落户；叫响“古都夜八点”消费品牌，重点打造老城十字街、西工小街等9个特色夜间消费集聚区。 重点四：增强优质服务供给能力 实施服务业新供给培育工程，发布首批服务创新机会清单，建成5家直播电商基地，加快阿里巴巴超级App等项目落地，打造更多消费新场景。 提升服务品牌影响力，开展示范标杆企业培育，做优做强“洛酒”“洛食”“洛品”等土国货“潮品”，争创“豫佳养老”服务品牌。 健全服务业标准体系，围绕文化旅游、医保服务等服务业重点领域，制定发布3个以上市级地方标准，支持培育1个以上省级服务业标准化试点项目。 重点五：夯实服务业发展基础 稳定服务业经济运行，紧盯服务业热点难点焦点，强化信息共享，科学研判，精准施策，确保全市服务业发展取得预期成效。 推进重大服务业项目建设，滚动实施134个服务业重大项目，力争全年完成投资290亿元以上；积极扩大民间投资，全力推进服务业领域招商引资。 建设高素质人才队伍，高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，力争全市服务业领域职业技能培训10万人次以上，新增技能人才5万人；遴选建设3-5个高水平专业化产教融合实训基地。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 刘晓丹 文/图）