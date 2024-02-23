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洛阳明确：牡丹鲜花饼配料表应含有牡丹鲜花
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 15:58

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，即日起至10月10日，洛阳在全市范围内开展牡丹鲜花饼专项整治。

　　此次专项整治重点为——

　　全市范围内的牡丹饼、牡丹鲜花饼、牡丹茶、牡丹酒、牡丹酥等牡丹周边食品生产企业；各旅游景区、高速公路服务区、汽车站、火车站、机场及其周边牡丹饼、牡丹鲜花饼、牡丹茶、牡丹酒、牡丹酥等牡丹周边食品经营单位。

　　据悉，此次专项整治对牡丹鲜花饼标签标识作出具体要求——

　　产品名称为牡丹鲜花饼，配料表应含有丹凤牡丹鲜花；

　　产品名称为鲜花饼，配料表中应含有可食用鲜花；

　　产品名称为牡丹饼(酥)等，其配料表或产品外观等应有相应的牡丹元素。

　　具体整治内容为——

　　生产环节以牡丹鲜花饼等烘焙类食品生产企业为检查对象，重点检查以下内容：

　　1.主体资质。是否无证生产、超范围生产；

　　2.生产环境。是否干净卫生、整洁有序；

　　3.原料采购。采购验证资料是否齐全有效，记录是否详实；

　　4.生产过程。是否依法依规组织生产，是否按照配方进行投料；

　　5.出厂检验。是否落实出厂检验制度，是否对出厂产品批批进行检验。

　　6.包装标识。产品名称是否规范，配料表是否真实准确，是否有虚假标注、夸大宣传、投料记录与配料表不符行为。

　　销售环节以牡丹鲜花饼等烘焙类食品销售单位为检查对象，重点检查以下内容：

　　1.主体资质。从事鲜花饼销售，是否取得食品经营许可证、食品小经营店登记证、仅销售预包装食品备案凭证等主体资质，是否在有效期；

　　2.进货查验。是否查验并留存鲜花饼生产商和供货商的生产经营资质、产品的检验合格证明文件等材料，严禁从餐饮服务单位等无合法供货资质的商户购进食品，严禁购销标签信息不全或虚假标注标签信息、感官异常、腐败变质等不合格食品；

　　3.散装食品标签。从事散装鲜花饼销售的，应在鲜花饼销售区域显著位置标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容，所售鲜花饼为直接入口食品的，销售人员还应取得健康证明，同时配备必要的“三防”设施。

　　餐饮环节(现场制售环节)聚焦旅游景区、火车站、高铁站、网红街区等重点场所周边，组织辖区监管所开展排查，建立制售鲜花饼餐饮服务单位信息台账，摸清其制售鲜花饼种类、使用的原材料等信息。

　　集中约谈辖区内糕点制售商户，要求商户制售鲜花饼外带包装应标注生产日期、保质期等信息。要求现场制售商户使用原料票据齐全可溯源，不得添加非食品原料。

　　洛阳市市场监管局相关负责人介绍，近年来，洛阳文旅持续出圈，文旅市场消费火爆，洛阳的城市知名度和美誉度进一步提升，特别是食品消费市场方面，以牡丹鲜花饼为代表的地方特色食品深受游客喜爱。此次专项整治将采取行政检查、行政指导、行政约谈、案件查办等多种形式督促各生产经营单位落实好食品安全主体责任，规范生产经营行为，对查出问题的单位，依法处理，并第一时间紧盯整改到位。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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