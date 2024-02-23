四次来到洛阳，宁夏游客“大老师”收获感动无数

“这几天，我收拾着从洛阳带回来的礼物，整理着在洛阳的视频和图片，读着洛阳朋友手写的文字，我想，有时间我一定还会再去洛阳！”近日，洛阳文化旅游推荐官、宁夏银川网友“请叫我大老师”(以下简称“大老师”)接受采访时如是说。

设置书架用来珍藏洛阳礼物

“这几天，我收拾着从洛阳带回来的礼物，整理着在洛阳的视频和图片，读着洛阳朋友手写的文字，我想，有时间我一定还会再去洛阳！”近日，洛阳文化旅游推荐官、宁夏银川网友“请叫我大老师”(以下简称“大老师”)接受采访时如是说。

正是洛阳好风景，牡丹花开又逢君！今年年初以来，“大老师”已先后4次来到洛阳。4月中旬，在他的影响下，不少宁夏游客也自驾来洛，成为洛阳街头一道别样风景。

两地相隔千里，他为什么如此钟情洛阳？“大老师”说，因为洛阳于他像是一个精神故乡，到洛阳更像是回家、返乡。

第一次到洛阳，他是因为风雪滞留，短暂停留中，他感受到古都洛阳升腾的烟火气。第二次到洛阳是在今年春节期间，他举家自驾来洛过年，沉浸游玩后，他感动于热情洛阳的灯火可亲，写下近5000字的长信“表白”洛阳。第三次是受邀回洛参加第41届中国洛阳牡丹文化节赏花启动仪式，感受着这座城市的政通人和，并以洛阳文化旅游推荐官的身份邀请五湖四海的朋友来洛赏花。

第四次到洛阳，是他早就安排好的行程，因为洛阳有他惦念的朋友、家人，还因为四月的牡丹已经盛开。来到四月的洛阳，徜徉于万紫千红的牡丹花海，感受着诗人笔下的浪漫，像是一下回到盛唐。

“谁能想我一名西北汉子，在洛阳期间几次感动落泪。洛阳热情好客的兄弟姐妹带我品尝非遗美食，为我精心准备生日聚餐，他们已经把我当成了家人。”“大老师”说，不只是他，太多外地游客在洛阳都能感受到家的亲切，“洛阳这座城市除了厚重历史和牡丹名片，还有太多值得深爱的地方。”

这次洛阳之行，除了赏牡丹，“大老师”还带着家人到栾川游览山水，到天子驾六博物馆和千唐志斋博物馆领略历史人文。“洛阳的美，在皮也在骨，处处彰显着文化厚重。”“大老师”说，四次洛阳之行，他已收到洛阳朋友10多封手写的书信，这些信件传递出的真挚情感，让他潸然泪下。

这几天，已回到银川的“大老师”仍然被洛阳感动着。他打开后备箱，里面满满装着洛阳朋友塞进来的礼物，他用平板车足足拉了六趟才运到楼上。在他的书架上，展示着洛阳朋友写来的书信、洛阳文化旅游推荐官证书、洛阳文创产品等。

“洛阳是一个值得奔赴的城市，期待更多人发现、感受这座城市的美。有机会的话我还会再去洛阳。”“大老师”说。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东）