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洛阳市城管局：采取多项措施 应对“飞絮”问题
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 11:37

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：春秋天是洛阳最美的两个季节，也是过敏高发的季节！树木“飞絮”，让易过敏人群苦不堪言！是否有办法解决这个问题？让易过敏的孩子也能开心地在外面玩耍！

　　市城市管理局回复：我单位采取如下措施，一是杨树不再作为行道树树种进行种植，同时结合道路提升、绿化改造逐步对原有老化杨树进行淘汰。

　　二是对部分老化杨树进行修剪，减少树木“飞絮”量。

　　三是增加绿化树木种类、丰富植物多样性，避免法桐一家独大的情况，如河洛路、珠江南路香樟，滨河北路七叶树，文博路银杏大道。

　　四是口袋公园、主题游园、滨水空间等绿色建设，花镜、地面覆盖物、立体绿化等绿化模式应用，在提升城市绿化景观效果的同时，增强了绿色空间对飞毛飘絮的吸附、滞留、消纳能力。

　　五是持续多年与辖区绿化、环卫、水利等部门相互配合、联动联控并采取了物理控絮、药剂抑絮等措施，缓解植物飞絮对市民出行的影响。

　　我们会利用专业知识，持续开展缓解植物植源性影响相关工作；发挥好不同品种绿化植物的特点，让我们的城市绿化景观效果更加的多姿多彩。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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