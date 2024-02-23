网友建议提高地铁导向标识辨识度 市轨道集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁导向标识数量太少，颜色不够突出，建议把导向标识放在十字路口，颜色可以设置的更加醒目一点，让更多人能一眼看到，从而提高引导作用。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁导向标识数量太少，颜色不够突出，建议把导向标识放在十字路口，颜色可以设置的更加醒目一点，让更多人能一眼看到，从而提高引导作用。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳地铁导向标识数量太少，颜色不够突出，建议把导向标识放在十字路口，颜色可以设置的更加醒目一点，让更多人能一眼看到，从而提高引导作用。
市轨道集团回复：我司目前正在排查统计车站导向标识中存在的问题，后续将根据排查结果及工作实际情况逐步进行更新替换。感谢您提出的宝贵意见，我们将不断提升服务水平，为广大乘客提供更优质的服务。
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