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洛阳移动助力薛之谦演唱会 实现网络零拥塞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.04.22 09:57

　　4月20日-21日，洛阳奥林匹克中心上演了两场大型商业演出——薛之谦“天外来物”巡回演唱会。洛阳移动实现了“零重大网络问题、零重大安全事件、零重要客户投诉、零负面焦点事件”保障目标。

　　据活动现场测试，网络通话清晰，网速稳定，网络运行稳定正常，客户感知良好。据统计，演唱会期间，最大移动用户数为49948人，4/5G流量1.28万GB。

　　据悉，洛阳奥林匹克中心位于伊滨区城市未来中轴线南端，是按照甲级体育场馆的标准进行设计和建设，场馆可容纳观众6万人，可承接大型综合运动会和国际A级单项赛事。为满足该场馆客户优质的网络保障和体验，洛阳移动提前布局，高标规划，先后投资通信设施650万元，与场馆同步投入并完成通信设备设备调试工作。

　　为保障本次活动客户的良好体验和应急指挥调度需求，洛阳移动制定了详细周密的保障方案。洛阳移动网络部主任焦静表示：“自接到保障需求后，洛阳移动提前一个月对奥体中心内部及周边道路开展遍历性测试，创新部署方案，完成12个基站、114台PRRU远端的线路、设备巡检、邻区优化工作，消除各类风险隐患。”

　　“这次大型演出，也是对我们网络保障能力的一次挑战，”洛阳移动网络部张鹏表示，“为满足数万人的网络承载能力，我们顶格扩容，对内部看台、廊道、场外区域完成4/5G扩容小区393个，VIP区域、大巴接驳车集中停放区域、检票口区域“点灌式”部署临时基站14个，共计开通临时设备46套，在外围道路区域积极部署应急通信车3辆。”

　　在演唱会期间，洛阳移动兵分多路、各司其职、内外配合，随时检测网络数据，灵活优化网络负荷，确保人员聚集区域、扫码区域、VIP区域的网络感知最佳。(左晓琳 王曾要 张鹏 王佳佳)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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