新安县：“农文旅体”深度融合 融出乡村振兴新动力

昨日，骑行爱好者在黄河古都一号旅游公路新安县仓头镇段骑行，与秀美山水共同构成一幅美丽的画卷。
昨日，骑行爱好者在黄河古都一号旅游公路新安县仓头镇段骑行，与秀美山水共同构成一幅美丽的画卷。
昨日，骑行爱好者在黄河古都一号旅游公路新安县仓头镇段骑行，与秀美山水共同构成一幅美丽的画卷。
当日，2024问鼎中原自行车骑游大会新安站活动举行，来自全国的600余名骑行爱好者“打卡”黄河古都一号旅游公路，倡导低碳、环保、健康、活力、时尚的生活理念。
近年来，新安县坚持生态立县战略，深入挖掘本地旅游资源，打造天下黄河文化地标，此次活动是该县通过“农文旅体”深度融合助力乡村振兴的创新实践。（洛报融媒·洛阳网记者 张怡熙 通讯员 高月 杨扬 李超 摄）
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