洛阳市第三批国企干部到深圳跟班学习

日前，我市第三批国企干部到深圳跟班学习活动在深圳启动。

日前，我市第三批国企干部到深圳跟班学习活动在深圳启动。 日前，我市第三批国企干部到深圳跟班学习活动在深圳启动。 此次跟班学习是市委组织部立足现代化洛阳建设要求和全市发展定位，持续打造具有战略眼光、开拓精神和创新能力的高素质专业化国企干部队伍的一项重要举措。 此次我市共选派29名国企干部赴深圳开展为期3个月的跟班学习。经过5天集中培训后，他们将深入深圳前瞻产业研究院、华盛资本集团、深圳市天使投资引导基金管理有限公司、深圳市文化企业发展有限公司等10余家单位进行跟班学习。 市委组织部相关负责人表示，产业发展是现代化洛阳建设的首要任务，跟班学习干部将带着“如何推动洛阳产业做大做强”的问题思维，牢牢抓住珍贵的学习机会，解放思想、勇于创新、对接资源，做好学用结合转化，助力洛阳产业高质量发展。 市人才集团相关负责人表示，作为全链条人才服务企业，市人才集团将充分发挥专业优势，助力跟班学习国企干部展现才华、实现价值，为推动现代化洛阳建设贡献智慧和力量。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 温向娜 高亚恒）