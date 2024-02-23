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扩产3.6倍！“洛阳造”萃取剂拥抱新能源风口红利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 08:16
项目建设现场

　　扩产3.6倍！

　　日前，走进孟津区先进制造业开发区，在隆华科技集团三诺新材料科技(洛阳)有限公司年产6万吨高性能萃取剂项目现场，放眼望去，厂房拔地而起，管廊雏形已现，300名工人同时驻场施工，10余台高架车来来往往。锚定风口产业迎“风”而动，项目处处洋溢着信心和干劲。

　　“节假日加班加点，全力冲刺一期5月底试生产。”项目相关负责人马洁平快人快语，“这是我们大力推动的扩产项目，相比两公里外老厂区1.68万吨的年产能，该项目直接将设计年产能定在了6万吨！”

　　是怎样的信心，支撑如此大手笔的扩产？从产品应用便可窥一二。

　　该项目总投资10亿元，建设磷酸三丁酯、磷酸二异辛酯、磷酸三辛酯等萃取剂生产线，以及配套污水和废气处理设施等。该项目相关产品广泛应用于稀土冶炼、湿法精制磷酸、盐湖提锂、电池材料回收及循环利用等领域。其中，在湿法冶金中，萃取剂可用于镍、锂、钴等金属矿产提取，是新能源产业金属供应必不可少的关键产品。

　　“无论是锂电池金属源头开采，还是后期废旧电池金属回收，都离不开萃取剂。”马洁平说，尤其在锂电池回收领域，伴随着动力电池退役高峰期将到来，业内人士预计，2022年至2026年，国内前10动力电池企业电池累计退役量将达90GWh，推动萃取剂需求“水涨船高”、前景看好。

　　在项目工艺方面，该项目采用高度自动化设备，6万吨年产能每班只有100人驻厂操控；引入绿色环保生产工艺，高盐废水实现循环利用“零外排”……对标国内一流，企业站上工艺技术“制高点”，拥抱新能源风口红利。

　　该项目预计年底前全部投产。届时，将可年产2万吨磷酸三丁酯、1万吨2-乙基己基磷酸单-2-乙基己基酯、1万吨磷酸二异辛酯、1万吨磷酸三辛酯、1万吨铜萃取剂等，预计年销售收入约27亿元，净利润约3.6亿元，助力企业成长为国内领先、国际先进的萃取分离技术、产品和服务提供商，为我市抢抓新能源产业风口，加快打造具有核心竞争力的风口产业集群贡献一臂之力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 陈丽君 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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