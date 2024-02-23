洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

医务人员李向丽：“带着妈妈上班，我感觉很幸福”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.04.22 08:24

　　倪铜娥很少喝水，不是不渴，是想减少上厕所的次数。因为，上厕所需要女儿的帮助。女儿很忙，她不想过多“干扰”。况且，这是在女儿的单位。

　　“向丽，我想……”终于看到女儿李向丽闲了下来，忍了许久的倪铜娥，轻轻地，试探着喊了一声女儿的名字。“妈，走，咱去厕所。”李向丽起身，把疲惫的表情迅速隐藏起来，笑着走向母亲，顺手把轮椅拉到身边，熟练地搀起母亲坐到轮椅上，然后向卫生间走去。

　　这一画面，出现在2024年4月18日，地点是洛龙区太康东路街道社区卫生服务中心(以下简称太康中心)预防接种门诊咨询登记处。

母亲静静地看着忙碌的李向丽（左二）

　　没错，这是一个“带着母亲上班”的故事。

　　“妈，跟我去上班吧”

　　2013年，李向丽的父亲撒手人寰。看到偌大的屋子里只剩下母亲，42岁的李向丽很心疼。“我得陪母亲生活”，李向丽和母亲住在了一起。

　　当年，倪铜娥72岁，身子骨还算硬朗，能上街买菜，也能做饭。母女二人生活在一起，有说有笑，笼罩在她们心头的阴霾，也渐渐散去。

　　2021年，倪铜娥突发脑血栓，经治疗后虽然脱离了生命危险，但落下了腿脚不便的后遗症。

　　李向丽兄妹仨人都很孝顺。他们商量后决定，轮流照顾母亲，每人一周。李向丽是太康中心预防接种门诊咨询登记处的工作人员，轮到她照顾母亲时，白天工作时间母亲不得不单独在家。

　　2022年的一天，独自在家的倪铜娥去厨房拿东西时，不慎摔倒。中午，李向丽下班回家，看到受伤的母亲，她的泪水夺眶而出。

　　倪铜娥摔倒，是在两个小时之前。李向丽看着母亲腿上的淤青、眼部的血迹，无法想象母亲是如何度过这两个小时的。

　　“妈，跟我去上班吧。”李向丽脱口而出，愧疚之情让她再次泪流满面。

　　“您陪我小，我陪您老”

　　预防接种门诊的大厅里，人来人往。倪铜娥安静地坐在离女儿不远的凳子上，脸上时常露出微笑，似乎在告诉人们，自己有一个孝顺的女儿。

　　虽然腿脚不便，但倪铜娥并不需要李向丽时时照护，只有在如厕时，她才会让女儿帮忙。她深知，这是女儿的单位，不能给女儿找麻烦，所以，她有意减少饮水量。

　　母亲需要如厕时，李向丽会用双臂将母亲抱起，小心翼翼地放到轮椅上。去往卫生间途中，要经过一个高台阶，每到这里，李向丽都会把轮椅倒过来拉，让后轮先着地，这样更加稳当。

　　退休前，倪铜娥也曾是洛钢医院(伊洛医院的前身)的一名医生。小时候，李向丽因为淘气，曾被热煤渣烫伤。母亲不放心女儿一个人在家，就把她带到医院的值班室。母亲值夜班时，小向丽便睡在一旁。蒙眬当中，只要能看到母亲，她便觉得十分安心。李向丽无论如何也想不到，当年的情景会“重现”眼前。

　　“您陪我小，我陪您老。带着妈妈上班，我感觉很幸福。”李向丽说。

　　“绿灯”为孝心而开

　　社区卫生服务中心，毕竟是公共医疗机构，李向丽带着母亲上班，大家会怎么看？

　　在该中心主任张云庆看来，为孝心“开绿灯”，是对孝道的弘扬，也是对美德的传承。

　　在得知李向丽的家庭情况后，张云庆向上级部门伊洛医院提出申请。医院了解情况后表示，坚持“患者第一”的理念，在不影响正常工作情况下，为李向丽带母亲上班“开绿灯”，解除其后顾之忧。

　　“百善孝为先。医院是见证许多人间真情的地方，我们应该为有这样孝敬父母的职工而骄傲。”张云庆说，如今李向丽带母亲上班，已经成了单位公开的“秘密”。

　　预防接种门诊每天接待的接种人群以儿童居多，孩子们大多由父母陪同。有人得知李向丽的故事后说，乌鸦反哺、羔羊跪乳，她的孝心故事给小朋友们上了人生一课。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
    咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
    咳嗽痰多，到底是先化痰还是先止咳？
        当痰液较多时，咳嗽其实是身体试图排除痰液的表现，如果盲目地抑制咳嗽，可能导致痰液滞留在呼吸道内，加重...
  • ·电影里的“记忆消失”，现实中真有！
  • ·患了荨麻疹该怎么办？
  • ·健康快讯：重症感染病例MDT研讨会在市第三人民医院成功举办
    		•
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
    花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
        春分至，繁花艳。天气转暖，洛城各处花海如约绽放。市内的游园、市郊的山野……越来越多的市民到户外，选择...
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
    		•  
    新闻排行
  • 13项44条举措！洛阳明确今年改革重点
  • 三门峡至洛宁高速公路选址工作完成
  • 洛阳19个项目入围省重点研发专项
  • 新安县：“农文旅体”深度融合 融出乡...
  • 第二十二届河南汝阳杜鹃花节开幕
  • 洛阳市第三批国企干部到深圳跟班学习
  • 河南力锋科技：自主研发添活力 产品热...
  • 古牡丹落户孟津开新花【组图】
  • 扩产3.6倍！“洛阳造”萃取剂拥抱新能...
  • 洛阳举办“4·23”世界读书日系列活动
    		•
    百姓呼声
    龙门石窟景区环卫工将垃圾倒入河中？
    轻微违停免罚政策为何不含本地车辆？
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    牡丹生命钻石

    家有月季

    郁金香

    蔷薇与蒲公英
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605