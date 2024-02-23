洛阳持续丰富“民宿+”产品 让头回客变回头客

在城市的喧嚣之外，寻一处治愈心灵的民宿小住，感受久违的清新与宁静，成为当下都市人喜欢的休闲方式之一。近年，洛阳文旅频频“出圈”，带动城市民宿产业发展。城市民宿如何为都市人提供休憩空间？城市民宿主有哪些“圈粉”秘诀？记者进行探访。

体验感棒

在城市的喧嚣之外，寻一处治愈心灵的民宿小住，感受久违的清新与宁静，成为当下都市人喜欢的休闲方式之一。近年，洛阳文旅频频“出圈”，带动城市民宿产业发展。城市民宿如何为都市人提供休憩空间？城市民宿主有哪些“圈粉”秘诀？记者进行探访。

追求情绪价值，愿意为兴趣消费买单

“室内露营帐篷，孩子们很喜欢。大人们边烧烤边聊天，很惬意。”昨日，市民张燕趁着双休日，邀几个好友抛开喧哗烦扰，带娃到位于河洛古城的后海·四合院民宿小住。

青砖灰瓦，简洁古朴，走进后海·四合院民宿，立马就有一种偏安一隅的清净感，欣赏亭台楼阁、雕梁画栋，让人不自觉地慢下来。

“有公共空间，可以一起玩儿，又有多个独立卧室，休息时候互不打扰，体验感很好，值了。”张燕坦言，之所以选择四合院式的城市民宿，是因为自己有“院子情节”，加之其私密性、互动性强，成为他们聚会轰趴的首选。

古色古香

不同于传统的酒店旅馆，城市民宿一向以特色为卖点，可以让人们了解当地风情，感受主人的热情与服务，体验到有别于日常的生活状态。

“穿着汉服在古城品味特色文创下午茶，这感觉太棒了！”在位于洛邑古城的洛阳云华丽非遗艺术民宿，正在河南科技大学大三学生王芸汐说，国风的建筑、令人惊艳的下午茶、精致的妆造……民宿的每一个细节都设计在她的“心坎上”。作为新兴消费者，她更倾向于追求情绪价值，愿意为兴趣消费买单。