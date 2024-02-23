洛阳举办“4·23”世界读书日系列活动

昨日，2024洛阳“4·23”世界读书日全民阅读活动、第三十一届全市青少年爱国主义读书教育活动、“世界知识产权日”版权宣传周活动、“扫黄打非”“绿书签行动”系列活动在周王城广场举办，深入推进书香洛阳建设。 昨日，2024洛阳“4·23”世界读书日全民阅读活动、第三十一届全市青少年爱国主义读书教育活动、“世界知识产权日”版权宣传周活动、“扫黄打非”“绿书签行动”系列活动在周王城广场举办，深入推进书香洛阳建设。 此次活动以“共建书香洛阳 共享现代文明”为主题，现场发布了2024年书香洛阳建设工作重点，展播了河南省“绿书签行动”主题宣传片和洛阳市全民阅读公益宣传片，展演了经典诵读节目，并发出全民阅读倡议。 活动通过举办书香文旅市集、发放“扫黄打非”“绿书签行动”宣传页、讲解侵权盗版图书识别办法等多种形式，引导广大市民参加阅读体验，增强版权意识，营造“爱读书、读好书、善读书”的浓厚氛围。 其中，书香文旅市集设有图书展销区、阅读体验区、文创手工制作体验区、图书交换区等区域，通过展销新书、展示阅读新形态、展现非遗及文创制作、交换图书、对诗等形式，吸引不少市民参与。 此次活动由市委宣传部、市文广旅局、洛阳日报报业集团、市新华书店、市教育局主办，洛报集团洛教融媒、市文化馆、西工区委宣传部承办。活动通过洛报集团“掌上洛阳”客户端直播，洛阳广播电视台相关媒体平台、“百姓文化云”等同步转播。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 尹松峰)