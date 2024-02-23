洛阳新增3个“小小科学家科技创新操作室”

记者近日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”建设名单，我市3家单位榜上有名。

记者近日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”建设名单，我市3家单位榜上有名。 记者近日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2024年河南省“小小科学家科技创新操作室”建设名单，我市3家单位榜上有名，分别为：洛阳市涧西区东方第三小学、洛阳市第二外国语学校、洛阳市凯旋路小学。 省科技厅“小小科学家科技创新操作室”建设工作，旨在通过实践操作的方式，培养学生的科学兴趣和创新能力，培育更多掌握科学方法、具备科学家潜质的青少年群体。入围单位将获得省财政20万元建设经费支持，主要用于购置科普设备器材和图书、组织科普活动、开展科普交流合作、对科学课教师业务技能培训等。 目前，我市“小小科学家科技创新操作室”总数达到16个。按照建设指南，相关学校积极参加各类科技创新大赛，每年至少组织1次主题明确的青少年科技创新活动，且活动中教师的参与率不低于50%、学生的参与率不低于80%。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚伟）