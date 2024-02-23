舌尖上的牡丹（河洛学堂）

谷雨三朝看牡丹，正是赏花好时节。诸位平时看《河洛学堂》都是学知识，咱们今天学两道菜。赏罢国色天香，也尝尝舌尖上的牡丹。

谷雨三朝看牡丹，正是赏花好时节。诸位平时看《河洛学堂》都是学知识，咱们今天学两道菜。赏罢国色天香，也尝尝舌尖上的牡丹。

一是牡丹生菜。

这道菜出自南宋林洪写的食谱《山家清供》，说宋高宗赵构的吴皇后爱吃牡丹生菜。吴皇后是开封人，崇尚简朴，常令后苑进生菜。这生菜可不是咱现在吃的生菜，在此特指不烹煮而生吃的蔬菜，比如莴苣。

吴皇后吃莴苣，虽是生食，但也有讲究，必须用牡丹花瓣搭配，有时也将莴苣叶子和牡丹花瓣一起用面粉微裹一层，炸酥了吃。

二是酥煎牡丹。

这道菜的推广人有两位，其一是大名鼎鼎的美食家苏东坡。苏东坡《雨中明庆赏牡丹》诗云：“霏霏雨露作清妍，烁烁明灯照欲然。明日春阴花未老，故应未忍着酥煎。”他还有一首《雨中看牡丹》：“千花与百草，共尽无妍鄙。未忍污泥沙，牛酥煎落蕊。”

可见这牛酥煎牡丹，他是做过几回的。

雨中牡丹唯美，但经历了风吹雨打花瓣凋零，也惹人怜惜。白居易惜牡丹，担心“明朝风起应吹尽，夜惜衰红把火看”。苏东坡的想法却不同，他认为摘来吃掉才不浪费。

酥煎牡丹并非苏东坡独创，这道菜的另一位推广人叫李昊，是五代十国时期后蜀的宰相。他曾将牡丹和牛酥一起赠送给朋友们，让大家先赏花，等花凋谢了，“即以酥煎，食之，无弃秾艳”，想得可真周到。

南宋袁文在《瓮牖闲评》中说：“好事者多用牛酥煎牡丹花而食之，可见其流风余韵。”看来那时候就有不少人学这道菜了。

去哪儿整牛酥？牛酥嘛，就是从牛奶中提炼出来的酥油，跟黄油差不多，黄油超市里就有卖。

那什么样的牡丹花好吃呢？《中国花卉报》上说白色、绿色等浅色系牡丹的花瓣口感较好。您要是逛早市遇到卖牡丹花的，不妨买点儿试试。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）