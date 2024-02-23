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山水重渡百场非遗燃爆文化盛宴
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 栾川文旅 2024.04.21 09:47

“山水重渡，非遗生辉”
沉浸式非遗展演盛会
于4月20日
在重渡沟景区正式启动！

　　为助力文旅融合创新发展，重渡沟景区打造“非遗+旅游”沉浸式非遗旅游目的地。4月20日，重渡沟风景区举办“山水重渡 非遗生辉”沉浸式非遗展演盛会启动仪式，以非遗展示与体验相结合的方式，展非遗风采、秀非遗文化，吸引了众多游客前来沉浸式体验非遗之美。

　　据了解，本次非遗展演盛会以“山水重渡 非遗生辉”为主题，集非遗表演、非遗美食、非遗文创、非遗市集、非遗民宿、非遗工坊、非遗研学、非遗夜游等8大版块于一体，邀请来自全国的100多名非遗传承人展示39种非遗技艺，其中有国家级非遗5个、省级非遗3个、市级非遗21个、县级非遗10个。

　　非遗项目一共设置7个演出点，不间断上演56场非遗表演，包含非遗表演、非遗美食、非遗文创、非遗市集、非遗民宿、非遗工坊、非遗研学、非遗夜游等8大版块，表演项目包括河洛大鼓、河南坠子、非遗飞叉、剪纸、糖画、糖人、古彩戏法、通天绳、蹬鼓等。让非遗看得见、摸得着、体验得到。

　　重渡沟景区将通过地域特色旅游资源与非遗文化融合，努力实现重渡沟从观光度假型产品向非遗文化集聚地创造性转化、创新性发展，增加旅游新看点。打造非遗旅游集聚区，不仅搭建了非遗人交流互鉴的平台、非遗项目创造展示传承的舞台，也让非遗更好地融入时代、融入自然风景和美好旅程，在乡村发展中聚非遗之光，绽放国粹非遗魅力。

　　近年来，栾川县坚持"保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展"的指导方针，推动非遗创造性转化、创新性发展，探索出“非遗+旅游”的产业发展新模式，通过开展“非遗”进景区、“非遗大集”等活动，在增强游客的文化体验、为景区引流的同时，也为非遗“活”起来、“火”起来开辟了新路径。
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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