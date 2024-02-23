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央媒观洛丨疑是洛川神女作 千娇万态破朝霞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新华社 2024.04.20 22:40

　　牡丹

　　何人不爱牡丹花，占断城中好物华。

　　疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。

　　唐代诗人徐凝的诗

　　描绘出牡丹绽放的美景

　　请看延时摄影记录牡丹绽放惊艳瞬间↓

　　又逢4月，第41届中国洛阳牡丹文化节如期开幕，各色牡丹争奇斗艳，将洛阳城装扮得花团锦簇。

　　4月16日，游客在洛阳市中国国花园赏花。

　　4月13日，游客在洛阳市中国国花园赏花。

　　4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园赏花(无人机照片)。

　　4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园赏花。

　　中国是牡丹的故乡，洛阳的牡丹栽培起于隋，兴于唐，北宋欧阳修在《洛阳牡丹记》中写到：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者今为天下第一。”自此有了“洛阳牡丹甲天下”之说。洛阳有着适合牡丹生长的气候和地理条件，牡丹品种繁多，形态娇艳，1982年牡丹被定为洛阳市花。

　　4月10日，人们在洛阳市农林科学院参观赏花。

　　4月16日，游客在洛阳市国家牡丹园赏花拍照。

　　4月16日，游客在洛阳市国家牡丹园赏花。

　　4月16日，游客在洛阳市中国国花园赏花。

　　盛唐时期，华贵的牡丹契合皇家审美，从皇宫寺院到庭院街巷，处处栽种牡丹，人人爱赏牡丹。

　　4月16日，身着传统服饰的游客在洛阳市中国国花园赏花拍照。

　　4月14日晚在洛阳市隋唐洛阳城国家遗址公园拍摄的牡丹。

　　4月16日，游客在洛阳市国家牡丹园赏花。

　　4月16日，身着传统服饰的游客在洛阳市中国国花园赏花。

　　据不完全统计，唐诗中与牡丹有关的超过200首。刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”和白居易的“花开花落二十日，一城之人皆若狂”描绘出牡丹花开时全城赏花的盛景。

　　4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园拍摄牡丹晚开品种“银丝贯顶”。

　　4月16日，游客在洛阳牡丹博物馆拍摄“牡丹花墙”。

　　4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园赏花。

　　王维有《红牡丹》一诗，“绿艳闲且静，红衣浅复深。”

　　4月16日在洛阳市中国国花园拍摄的牡丹传统品种“洛阳红”。

　　韦庄则在《白牡丹》中写出了白牡丹独特的香气，“昨夜月明浑似水，入门唯觉一庭香。”

　　4月17日在河南省洛阳市隋唐城遗址植物园拍摄的牡丹晚开品种“银丝贯顶”。

　　白居易的“千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌”和皮日休的“竞夸天下无双艳，独立人间第一香”都描绘出牡丹花开的富丽堂皇。

　　4月16日，游客在河南省洛阳市中国国花园赏花。

　　4月14日，身着传统服饰的游客在洛阳市隋唐洛阳城国家遗址公园游园赏花。

　　4月17日，绘画爱好者在洛阳市隋唐城遗址植物园画牡丹。

　　1992年，国家牡丹基因库落户洛阳，目前，洛阳牡丹有10大色系、10大花型，1400多个品种。

　　以花为媒，如今的洛阳牡丹不仅是自然景观，更具人文内涵，同时带动了相关产业协同发展，洛阳牡丹这个城市名片愈发鲜亮。

　　4月17日在洛阳牡丹瓷博物馆拍摄的牡丹瓷工艺品(拼版照片)。

　　4月17日，洛阳牡丹瓷博物馆的工作人员在制作牡丹瓷工艺品。

　　4月17日，在洛阳市隋唐城遗址植物园，工作人员在绘制牡丹主题工艺扇子。

　　4月16日，工作人员在洛阳市土桥社区助农直播间通过网络直播销售牡丹盆花。

　　策划：鱼澜 林嵬

　　统筹：宋为伟 徐亮 双瑞

　　记者：马宁 李安 李嘉南

　　报道员：曾宪平 刘冰 李卫超①
[ 责任编辑：潘亮 ]
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