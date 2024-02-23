央媒观洛丨疑是洛川神女作 千娇万态破朝霞

又逢4月，第41届中国洛阳牡丹文化节如期开幕，各色牡丹争奇斗艳，将洛阳城装扮得花团锦簇。 牡丹 何人不爱牡丹花，占断城中好物华。 疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。 唐代诗人徐凝的诗 描绘出牡丹绽放的美景 请看延时摄影记录牡丹绽放惊艳瞬间↓ 又逢4月，第41届中国洛阳牡丹文化节如期开幕，各色牡丹争奇斗艳，将洛阳城装扮得花团锦簇。 4月16日，游客在洛阳市中国国花园赏花。 4月13日，游客在洛阳市中国国花园赏花。 4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园赏花(无人机照片)。 4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园赏花。 中国是牡丹的故乡，洛阳的牡丹栽培起于隋，兴于唐，北宋欧阳修在《洛阳牡丹记》中写到：“牡丹出丹州、延州，东出青州，南亦出越州，而出洛阳者今为天下第一。”自此有了“洛阳牡丹甲天下”之说。洛阳有着适合牡丹生长的气候和地理条件，牡丹品种繁多，形态娇艳，1982年牡丹被定为洛阳市花。 4月10日，人们在洛阳市农林科学院参观赏花。 4月16日，游客在洛阳市国家牡丹园赏花拍照。 4月16日，游客在洛阳市国家牡丹园赏花。 4月16日，游客在洛阳市中国国花园赏花。 盛唐时期，华贵的牡丹契合皇家审美，从皇宫寺院到庭院街巷，处处栽种牡丹，人人爱赏牡丹。 4月16日，身着传统服饰的游客在洛阳市中国国花园赏花拍照。 4月14日晚在洛阳市隋唐洛阳城国家遗址公园拍摄的牡丹。 4月16日，游客在洛阳市国家牡丹园赏花。 4月16日，身着传统服饰的游客在洛阳市中国国花园赏花。 据不完全统计，唐诗中与牡丹有关的超过200首。刘禹锡的“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”和白居易的“花开花落二十日，一城之人皆若狂”描绘出牡丹花开时全城赏花的盛景。 4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园拍摄牡丹晚开品种“银丝贯顶”。 4月16日，游客在洛阳牡丹博物馆拍摄“牡丹花墙”。 4月17日，游客在洛阳市隋唐城遗址植物园赏花。 王维有《红牡丹》一诗，“绿艳闲且静，红衣浅复深。” 4月16日在洛阳市中国国花园拍摄的牡丹传统品种“洛阳红”。 韦庄则在《白牡丹》中写出了白牡丹独特的香气，“昨夜月明浑似水，入门唯觉一庭香。” 4月17日在河南省洛阳市隋唐城遗址植物园拍摄的牡丹晚开品种“银丝贯顶”。 白居易的“千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌”和皮日休的“竞夸天下无双艳，独立人间第一香”都描绘出牡丹花开的富丽堂皇。 4月16日，游客在河南省洛阳市中国国花园赏花。 4月14日，身着传统服饰的游客在洛阳市隋唐洛阳城国家遗址公园游园赏花。 4月17日，绘画爱好者在洛阳市隋唐城遗址植物园画牡丹。 1992年，国家牡丹基因库落户洛阳，目前，洛阳牡丹有10大色系、10大花型，1400多个品种。 以花为媒，如今的洛阳牡丹不仅是自然景观，更具人文内涵，同时带动了相关产业协同发展，洛阳牡丹这个城市名片愈发鲜亮。 4月17日在洛阳牡丹瓷博物馆拍摄的牡丹瓷工艺品(拼版照片)。 4月17日，洛阳牡丹瓷博物馆的工作人员在制作牡丹瓷工艺品。 4月17日，在洛阳市隋唐城遗址植物园，工作人员在绘制牡丹主题工艺扇子。 4月16日，工作人员在洛阳市土桥社区助农直播间通过网络直播销售牡丹盆花。 策划：鱼澜 林嵬 统筹：宋为伟 徐亮 双瑞 记者：马宁 李安 李嘉南 报道员：曾宪平 刘冰 李卫超①