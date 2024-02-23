洛阳：一朵花带动一座城丨文化中国行

花有约，春正浓。这个春天，网络上踏青赏花的“大片”频频刷屏，朋友圈里“春日摄影大赛”如火如荼。

花有约，春正浓。这个春天，网络上踏青赏花的“大片”频频刷屏，朋友圈里“春日摄影大赛”如火如荼。在全国踏青赏花目的地中，洛阳牡丹的热度居高不下，是什么支撑一朵花带动了一座城市的文旅消费热潮呢？

【现场】洛阳王城公园工作人员：咱们也来一个，这个是月亮门，上面有洛阳牡丹甲天下。

咱们这个牡丹仙子的雕像是非常经典的一个。

河北游客 王鑫：喜欢吗。

孩子：喜欢

这两天，洛阳牡丹进入盛花期，到处是身穿唐装，花式打卡的八方游客。从外地来的王鑫一家四口在众多旅游攻略中选择了“跟着课本赏牡丹”。王城公园里，一家人拿着《王城·邮记》纪念册，按照导引地图和提示，一边赏花一边盖印章。

河北游客 王鑫：张家铭，看到这么美的牡丹，你想到一句什么古诗没有？

我来给你提一句吧，唯有牡丹真国色。

河北游客 张家铭：花开时节动京城。

脚步慢下来，才能深入体验，年龄最大的“牡丹奶奶”、最珍贵的“金丝贯顶”、都被一一记录，园区里的牡丹鲜切花、牡丹扇面、牡丹饰品等更是让一家人爱不释手。

河北游客 王鑫：我想看一看我们国家的国花，然后孩子今天说了比他在书上见到的更美。

河北游客 张家铭：给我很多的想象力，以后我写作文的时候也有了题材。

此外，园区依托凤湖水系和古风竹桥，上演的“凤舞霓裳”等情景演出，更是让游客流连忘返。

成都游客 王岚：穿上了唐装，然后感觉到唐风唐韵.这场和牡丹花的春天之约，非常非常开心,不虚此行。

洛阳王城公园服务中心工作人员 张晶晶：让游客有的玩、有的转、还有的吃，之后还能带走点什么。今年我们牡丹文化节期间，关于这个二销的一些产品，截止到目前(15天)收入有400多万元了。

白天能打卡，晚上有惊喜。在隋唐遗址植物园，今年首次推出的夜游项目，把白天的赏花与夜晚的游船、赏灯、演出互动结合到了一起。第三次来洛阳的蔡金红这次专门给全家预约了旅拍，全新的尝试让一家人体验感满满。

外地游客 蔡金红：本来我以为我挺前卫的，没有想到园区里面以后，看到好多人都约了旅拍，关键是旅拍还很划算，几百块钱就可以搞定，我们全家福什么，全都能入镜。

热衷旅拍的人越来越多，不少景区线上线下提升服务，还推出了官方旅拍小程序，下单更规范的同时，还吸引了更多专业摄影师加入。

洛阳旅拍摄影师 杨帅军：我之前是做棚拍的，现在文旅宣传得这么好，我要抓住这次机遇，我现在每天的单量都在不断上升。

从消费门票为主的观光式旅游，到各类文旅消费场景层出不穷，洛阳由牡丹带动的餐饮住宿、汉服旅拍、文化演出类消费不断创出新高，带动“春日经济”活力满满。

洛阳市文化广电和旅游局局长 李振刊：今年，打造新的消费场景，延长赏花的产业链，增加了游客的互动和体验感，让千年古都洛阳以花为媒不断出圈。①