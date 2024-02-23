央媒看河南丨百花齐放春潮涌——河南洛阳市孟津区发展“美丽经济”观察

春日微风轻拂，在河南省洛阳市孟津区会盟镇，数万亩梨花竞相绽放，形成了一片片如雪般洁白的花海。壮观的自然美景，吸引了无数慕名而来的游客驻足欣赏，游人纷纷沉浸在这如诗如画的春色之中。

春日微风轻拂，在河南省洛阳市孟津区会盟镇，数万亩梨花竞相绽放，形成了一片片如雪般洁白的花海。壮观的自然美景，吸引了无数慕名而来的游客驻足欣赏，游人纷纷沉浸在这如诗如画的春色之中。

“这里的春天美得令人心醉，仿佛是进入了人间仙境。”游客张艳容在赏花时情不自禁地赞叹道。

“赏花游”赋能“全域游”

孟津区位于洛阳北邙山脉腹地，四月春意正浓，这里变成了一个五彩斑斓的花海世界。杏花如红霞般绚烂，桃花随风摇曳，梨花如烟似雾，牡丹正怒放，各种花卉次第开放，广袤的田野成为了一个名副其实的“花花世界”，吸引了众多探春游客前来赏花，追寻蝴蝶的踪迹，体验田间的自然之美。

近年来，孟津区秉承“全区域规划、全景化打造、全地域覆盖、全领域互动、全社会参与”的发展理念，将“赏花经济”转化为激活旅游消费的新动力，促进了文化旅游产业的高质量发展。

通过在主要交通环线周边布局，孟津区成功打造了黄河小浪底、西霞院水库、黄河生态廊道、黄河湿地保护区等多个生态旅游景区，形成了3条精品休闲农业观光带，建立了53个500亩以上的休闲农业综合体，培育了120多个美丽乡村，实现了景区旅游向全域旅游的转变，为田间地头注入了新的活力。

此外，孟津区还致力于打造全域赏花地，实现了生态环境的美丽蝶变。通过重点打造会盟梨花、送庄桃花、白鹤油菜花、朝阳牡丹花和芍药花等赏花基地，孟津区将现代农业、田园风光、生态旅游和农事体验融为一体。这些基地不仅成为生态绿林、产业基地、旅游景观、特色集镇和美丽村庄的连点成线，更变成一道道风景长廊，使得城乡各地成为了生态环境良好、产业发展协调、人民安居乐业的乡间美丽大公园。

“赏花游”不仅丰富了孟津区的旅游业态，也成为推动“全域游”发展的重要力量。通过整合资源、优化布局、提升服务，“赏花经济”已经成为推动地方经济发展、促进社会和谐的重要途径。

美丽风景带来经济“钱”景

孟津区通过以花卉为媒，不仅提升了当地人气和知名度，更重要的是为当地居民带来了经济上的实惠。送庄镇将鲜桃种植作为乡村振兴的支柱产业，沿高速公路发展了3000亩的鲜桃长廊。每年3月下旬，桃花盛开，形成了一片色彩斑斓的花海，吸引了大量市民和游客前来游览。

游客在桃园中漫步、吟诗、嬉戏、留影，形成了一幅“人面桃花相映红”的诗意画面。每年约有20万游客前来赏花，为当地带来约200万元的旅游综合收入，实现了将自然风景转化为经济效益。

常袋镇则创新性地结合“农业+旅游业”和“农业+互联网”的发展模式，以东地村为核心，带动周边村庄发展了3000亩的软籽石榴种植基地，以及以马岭村为中心的2500亩大粒樱桃种植基地。

这种特色农业与休闲旅游的融合发展模式，推动了“赏花+露营”“赏花+体育”“赏花+集市”等多元化业态的兴起，不仅增加了农民收入，提高了农业效益，也为旅游业增添了新的亮点。在石榴和樱桃花盛开的季节，粉色和红色的花浪此起彼伏，花香四溢，让人仿佛置身于梦幻之中。

会盟镇则利用其丰富的滩涂和丘陵资源，发展了以“孟津梨”为主题的乡村旅游和“美丽经济”。该镇长期致力于发展“孟津梨”产业，建立了“孟津梨”主题公园和特色种植产业带，种植面积超过1.2万亩。

花开时节，漫山遍野的梨花如雪般绽放，将山岭装点得一片洁白。通过连续举办会盟梨花节，该镇成功地将“十里梨花香雪海”转化为一种宝贵的资源，打造了集农业开发、旅游观光于一体的“梨花经济”品牌，带动当地“孟津梨”产值增长达到了近亿元。

打通乡村发展“美学路径”

孟津区以洛阳“牡丹花城”的定位为契机，大力发展牡丹产业，将其打造成为“美丽经济”的龙头。在麻屯、朝阳、送庄、平乐等乡镇，牡丹种植面积已达到1.2万亩，形成了壮观的牡丹产业带。每年春季，牡丹花盛开，其以雍容华贵、绚丽多彩的姿态，吸引了游客目光，成为了一道惊艳的风景。

洛阳神都牡丹园位于平乐镇，占地600余亩，依托先进的科技管理技术，培育出了690个高端优质牡丹品种，并向国内外知名牡丹园提供了超过100万株的优质品种。每年4月中下旬，园内130万株名优牡丹竞相绽放，吸引了全国各地的游客前来观赏，共同见证牡丹的华美。

在“赏花经济”的推动下，孟津区实现了从服务到景区、从民宿到公路、从城市建设到产业发展、再到乡村美化的全方位提升。这一系列亮点的打造，成就了区域内百花齐放的全域之美，形成了以“赏花经济”为引领的全域旅游和乡村振兴的“美学路径”。

目前已建成200多个兼具“颜值”和“内涵”的农村文化大院，100多个绿色生态村庄，种植了500多万株绿化苗木花卉，实现了“一村一树一花一景”的美丽乡村建设，打造了卫坡、马岭、半坡、明达、双槐、三十里等一系列亮点村和示范村，推动全区从“一处美”向“处处美”的转变。

如何将优势资源转化为发展动能是关键。立足于区域实际，孟津区深入贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，打破传统的思维定式，将“赏花经济”视作推动高质量发展的核心动力。

通过创建全域旅游示范区，利用美学放大现有的文化、旅游、农业等资源优势，全力构建了一个生态美、经济美、百姓美相互融合的新格局。这样的努力，让特色农业的“盆景”变成了一个个“风景”、一片片“风光”，为美丽乡村建设提供了新的样板。（郑占波农民日报·中国农网记者 陈显萍）

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