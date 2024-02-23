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岁岁年年花不同——第41届中国洛阳牡丹文化节见闻
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 大河网河南日报 2024.04.20 17:12

近日，洛阳市王城公园连片盛放的牡丹吸引众多游客驻足观赏。张光辉 摄

　　唐诗讲“年年岁岁花相似，岁岁年年人不同”，今年的洛阳，牡丹花品种推陈出新，人们的精气神儿也焕然一新。

　　第41届中国洛阳牡丹文化节开幕以来，记者走访洛阳市各景区、牡丹园，直观感受是，在洛阳街头走一走，诸多新变化让人流连忘返。

　　第一个变化当属花开新色彩。

　　4月18日，隋唐城遗址植物园内，高级工程师沈改霞正悉心照料“什样锦”牡丹。眼前这株“什样锦”美出新境界：同一株牡丹上嫁接不同品种，竟开出七种颜色的花。

　　每年牡丹绽放的时节，也是“护花使者”沈改霞最忙碌的时候。“不仅有‘什样锦’，我们园里还有‘不可能的梦’。”沈改霞开玩笑说，“常年田间作业、风吹日晒，我是自带花香的农民。”

　　和沈改霞一样为花忙碌的，还有王城公园的保安小哥。

　　王城公园的“金丝贯顶”牡丹，成为赏花“顶流”。花坛外，游客排百米长队是常态，耗时2个小时只为一睹芳容。出于安全考虑，保安小哥在花丛边为游客免费“代拍”。“这是谁的手机？”“我的！别弄混啊！”……保安小哥忙得脚不沾地。

　　洛河边的中国国花园，今年也添“新颜色”。该园副主任姚孝祺介绍，牡丹花在往年九大色系的基础上，引进了橙色牡丹，圆满解锁“十全色系”新成就。

　　第二个变化是游客新体验。

　　3月以来，抖音上的洛阳“赏花”“牡丹”相关预售订单环比增长386%，洛阳也登上“抖音10大热门赏花城市”榜首。

　　数据背后，是实实在在的吸引力。在洛邑古城景区，古色古风的街区，傲然挺立的牡丹，吸引着身着汉服的游人驻足观赏。

　　“古都洛阳与汉服有着极强的适配性，‘汉服+牡丹’是轻松出片的标配。”洛邑古城市场营销经理程俊晖介绍，“流行汉服穿搭的城市没有牡丹特色，其他以牡丹闻名的地方没有汉服的热潮，只有在咱洛阳，大街小巷牡丹盛开，穿汉服的人在赏花，花儿又何尝不在赏着汉服秀呢？”

　　位于老城区的“玉兔说”汉服馆，因“复原妆”在小红书“圈粉”。汉服店老板紧跟市场需求，“我们在复原妆造的基础上，推出牡丹簪花妆造，许多外地游客专程前来拍摄汉服写真。”

　　隋唐洛阳城国家遗址公园片区，是洛阳古都文化体验区的核心片区。这里的牡丹不靠数量取胜，而是通过巧妙的设计与搭配，让牡丹的娇艳与应天门的宏伟交相辉映。记者拿出手机搜索，应天门景区的实景演出，在各平台上一票难求。

　　第三个显著变化是文明新风尚。

　　牡丹文化节期间，洛阳“花式”宠客。外地车辆违停只提示、不处罚；景区周边随处可见免费茶水铺、高铁站帮忙托运行李的青年志愿者；牡丹园内有自豪讲解“洛阳红”的市民，还有画牡丹扇子免费送给小朋友的热心大姐……政府职能部门带了头，市民的责任感油然而生，城市实现了“文旅出圈”的自我驱动。

　　4月18日，记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，今年4月1日至15日，洛阳市共计接待游客1016.49万人次，旅游总收入达78.44亿元，同比2023年分别增长16.4%和27.65%。“一朵花”惊艳神州大地，醉了四方宾朋，富了一方百姓。

　　物质文明提升了，城市精神文明也在潜移默化间浸润。以城市“微改造”为主思路，洛阳把群众感受作为关键核心指标，老旧小区改造得亮堂整洁，邻里中心打通便民服务“最后一公里”，城市社区打造“10分钟健身圈”……洛阳高质量创建全国文明城市，新风浸润在一草一木、一街一景。

　　“牡丹花开又逢君”，行走在洛阳街头，“逢君”的期望与热忱无处不在。一花、一节、一城，如今的洛阳，正以“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，持续激活新文旅、培育新产业，让文化自信、城市品牌更加熠熠闪光。(记者 陈学桦 王雪娜 河南日报社全媒体记者 肖遥)①
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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