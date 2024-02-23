事关学校食品安全！洛阳发布10起典型案例

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局公布10起学校食品安全典型案例。

今日记者从洛阳市市场监管局获悉，该局公布10起学校食品安全典型案例。

案例一：洛宁县市场监管局查处洛宁县XX食堂未按要求留样案

2024年1月29日，洛宁县市场监管局执法人员对洛宁县XX学校进行现场检查。发现该校食堂食品留样记录中，2023年10月16日至2024年1月29日食品留样时间不足48小时，现场对食品留样记录表进行拍照取证。该单位上述行为违反了《学校食品安全与营养健康管理规定》第四十条第一款的规定。依据《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条之规定，执法人员当场下达《当场处罚决定书》，要求学校立即改正违法行为，给予警告的行政处罚。

案例二：城乡一体化示范区市场监管局查处洛阳市XX中等专业学校未按规定履行食品安全管理责任案

2024年2月26日，城乡一体化示范区市场监管局执法人员对洛阳市XX中等专业学校进行现场检查，发现该校食堂未按规定落实食品安全管理制度，有进货查验记录缺失、食品留样记录不规范等违法行为。当事人的行为违反《中华人民共和国食品安全法》第五十七条第一款的规定。区市场监管局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(十二)项的规定，责令当事人改正违法行为，并给予警告处罚。

案例三：城乡一体化示范区市场监管局查处洛阳市XX中等专业学校未按规定履行食品安全管理责任案

2024年3月12日，城乡一体化示范区市场监管局执法人员对洛阳市XX中等专业学校食堂进行现场检查。发现该学校未按规定落实食品安全管理制度，食品留样记录不规范、从业人员未严格落实晨检制度等。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十七条第一款的规定。区市场监管局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(十二)项的规定，责令当事人改正违法行为，并给予警告的处罚。

案例四：城乡一体化示范区市场监管局查处河省XX餐饮管理公司未按规定履行食品安全管理责任案

2024年3月12日，洛阳市城乡一体化示范区市场监管局执法人员对河南XX餐饮管理公司承包的学校食堂进行现场检查。发现该单位未按规定落实严格食品安全管理制度，食品留样记录不规范、从业人员未严格落实晨检制度等。当事人的行为违反《中华人民共和国食品安全法》第五十七条第一款的规定。区市场监管局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(十二)项的规定，责令当事人改正违法行为，并给予警告处罚。

案例五：城乡一体化示范区市场监管局查处郑州XX餐饮管理有限公司未按规定履行食品安全管理责任案

2024年3月12日，洛阳市城乡一体化示范区市场监管局执法人员对郑州XX餐饮管理有限公司承包经营的学校食堂进行现场检查。发现该单位未按规定落实食品安全管理制度，食品留样记录不规范、进货查验记录缺失等。当事人的行为违反《中华人民共和国食品安全法》第五十七条第一款的规定。区市场监管局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(十二)项的规定，责令当事人改正违法行为，并给予警告处罚。

案例六：城乡一体化示范区市场监管局查处XX学院未按规定履行食品安全管理责任案

2024年3月14日，城乡一体化示范区市场监管局执法人员对XX学院进行现场检查。发现该校食堂未按规定落实食品安全管理制度，进货查验未索证索票。当事人的行为违反《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款的规定。区市场监管局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第(三)项的规定，责令当事人改正违法行为，并给予警告处罚。

案例七：洛龙区市场监管局查处洛阳市XX小学食堂环境不整洁，三防设施不完善案

2024年3月4日，洛龙区市场监管局执法人员对洛阳市XX小学进行现场检查。发现该校食堂食品处理区环境不整洁、三防设施不完善。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第一、第二项的规定。洛龙区市场监管局依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六第一款第十三项的规定，责令该单位改正上述违法行为，并作出警告行政处罚。

案例八：洛龙区市场监管局查处洛阳市洛龙区XX幼儿园安排未取得有效健康证明的人员从事直接入口食品工作案

2024年3月13日，洛龙区市场监管局执法人员对洛阳市洛龙区XX幼儿园进行现场检查。发现该校食堂后厨人员XX、XX未取得有效健康证明从事直接入口食品工作。当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十五条第二款的规定。依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第六项的规定，责令该单位改正上述违法行为，并作出警告的行政处罚。

案例九：西工区市场监管局查处洛阳市西工区XX幼儿园未按规定留样案

2024年3月27日，河南省洛阳市西工区市场监管局执法人员对洛阳市西工区XX幼儿园进行现场检查。发现该校未按规定留样，留样记录填写不规范，当事人的行为违反《学校食品安全与营养健康管理规定》第四十条的规定。西工区市场监管局执法人员依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第五十一条、《学校食品安全与营养健康管理规定》第五十六条的规定，下达《责令改正通知书》和《当场行政处罚决定书》，责令当事人改正违法行为，并给予警告。

案例十：西工区市场监管局查处洛阳市西工区XX幼儿园食品安全人员未按规定参加培训和考核案

2024年3月18日，西工区市场监管局执法人员发现洛阳市西工区XX幼儿园食品安全人员未按规定参加培训和考核，当事人的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第四十四条第三款的规定。西工区市场监管局执法人员依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第二项的规定，当场下达《责令改正通知书》和《当场行政处罚决定书》，责令当事人改正违法行为，并给予警告。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，该局深入开展校园食品安全排查整治专项行动，聚焦学校食堂承包经营行为、有害生物防治、环境卫生、加工操作等重点问题，采取有力有效措施，持续压紧压实各方责任，确保广大师生舌尖上的安全。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 杨峰 文/图)