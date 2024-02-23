最新公告！老君山景区今日预约售票数量已达上限

刚刚，老君山景区发布限流公告称，老君山景区4月20日预约售票数量已达上限。
刚刚，老君山景区发布限流公告称，老君山景区4月20日预约售票数量已达上限。
刚刚，老君山景区发布限流公告称，老君山景区4月20日预约售票数量已达上限。
老君山景区4月20日限流公告
尊敬的游客朋友：
老君山景区4月20日预约售票数量已达上限，根据“限量、预约、错峰”的游览要求，已成功预约购票的游客请按照预约日期凭证入园；未成功预约购票的游客请合理安排行程，前往周边景区游览或预约其它日期入园。给您造成不便敬请谅解！
洛阳牡丹花开正盛，全景栾川自然不同！放慢脚步，放松心情，旅途中的每一刻都值得被珍藏！老君山祝您旅途愉快！
老君山文旅集团
二〇二四年四月二十日
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