注销手机号等于出卖自己？快来“一证通查”

近日，话题“注销手机号等于出卖自己”引发网友热议。该话题来源于一条科普视频，视频中提到，在手机号注销后，运营商会重新将其投入市场销售，如果不和支付宝、微信等软件进行解绑，新用户可以通过短信验证码登录老用户注册的账号，存在很大安全风险。

近日，话题“注销手机号等于出卖自己”引发网友热议。该话题来源于一条科普视频，视频中提到，在手机号注销后，运营商会重新将其投入市场销售，如果不和支付宝、微信等软件进行解绑，新用户可以通过短信验证码登录老用户注册的账号，存在很大安全风险。

是否有一键查询手机号过往绑定业务的途径呢？还真有！工业和信息化部反诈中心推出的“一证通查”功能，可提供全国互联网账号便民查询、解绑服务。您在注销手机号前，该如何给本人手机号码关联的互联网账号进行解绑呢？一起来看看吧。

第一步

进入“一证通查”服务界面

方式一

1.微信搜索并关注“工信部反诈专班”公众号

2.点击左下方“便民服务”

3.点击“一证通查”

方式二

1.微信搜索并关注“工信微报”公众号

2.点击左下方“政务服务”

3.点击“一证通查”

第二步

进入查询解绑与投诉界面

1.进入“一证通查”小程序

2.点击“互联网账号”

3.向下滑动界面，点击“点击查询解绑与投诉”

第三步

复制链接，选择要解绑的互联网账号

1.点击“复制”

2.打开您手机上的浏览器

3.在浏览器搜索框中粘贴链接，点击“搜索”

4.进入互联网账号查询解绑与投诉界面

5.点击您需要解绑的应用图标

6.点击“查询及解绑”

7.跳转至对应App界面进行解绑

以微信为例

1.点击“查询及解绑”

2.点击“打开微信”

3.跳转至微信“申请解除绑定关系”界面

4.输入您需要解绑的手机号码

5.查看并点击《个人信息处理授权书》

6.点击“去验证”后按照提示进行账号解绑操作

以支付宝为例

1.点击“查询及解绑”

2.跳转至支付宝“支付宝账号解绑”界面

3.输入您的“姓名”“身份证号码”“需要解绑的手机号码”

4.获取并填写短信验证码

5.点击“确认提交”后按照提示进行账号解绑操作 （洛报融媒·洛阳网见习记者 王昕昕）