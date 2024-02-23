“我年纪大，行动不方便，去一趟医院太折腾，现在能在家门口吸氧，真好!”17日，在瀍河区问礼街道小李村社区老年活动中心，居民马银堂在刚开放的爱心加氧站里一边吸氧一边对记者说。

“我年纪大，行动不方便，去一趟医院太折腾，现在能在家门口吸氧，真好!”17日，在瀍河区问礼街道小李村社区老年活动中心，居民马银堂在刚开放的爱心加氧站里一边吸氧一边对记者说。

马银堂今年83岁，最近几年经常出现胸口闷、呼吸困难等不适症状，隔三岔五需要吸氧。然而，社区周边的医院人比较多，每次需要吸氧时，他都感到很苦恼。

前段时间，社区工作人员在走访过程中了解到，像马银堂一样有此类困扰的老年人还有不少，于是，社区特意购置了2台制氧机，在社区老年活动中心设置爱心加氧站，供居民们免费吸氧、雾化和灌装氧气。

针对有吸氧需求但无法出门的居民，社区还提供“送氧上门”服务。今年79岁的居民马再民就是其中一名受益者，他因下半身瘫痪长期卧床，且经常胸口闷、呼吸困难。得知这一情况后，社区主动将一台制氧机送到马再民家中，解决了老人的吸氧问题。

小李村社区党支部书记马永波说，辖区老年人数量较多，此次设立爱心加氧站，就是为了从“小切口”出发解决一部分居民的“心头事”。接下来，小李村社区将持续开展“问需于民大调研”活动，及时感知、解决辖区居民的操心事、烦心事、揪心事，提升大家的获得感、幸福感、安全感。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 曾艳军 郑好好 文/图)