世界读书日系列活动等您来

记者从市文联获悉，为迎接“4·23”世界读书日，全市将举办“书香洛阳”主题系列活动，欢迎广大市民踊跃参加。
记者从市文联获悉，为迎接“4·23”世界读书日，全市将举办“书香洛阳”主题系列活动，欢迎广大市民踊跃参加。
记者从市文联获悉，为迎接“4·23”世界读书日，全市将举办“书香洛阳”主题系列活动，欢迎广大市民踊跃参加。
2024年洛阳市诵读音乐会
活动时间：20日(周六)9:30至11:30
活动地点：市图书馆
活动内容：古筝表演、诗朗诵、情景朗诵、古埙独奏等节目。
《鬼谷子的局》新书分享会
活动时间：20日(周六)15:00至17:00
活动地点：席殊书屋国宝店(国宝铂瑞酒店六楼多功能厅)
活动内容：以名家见面会的形式，讲述读书故事，介绍分享读书心得。
“青年城市青年说”活动
活动时间：21日(周日)15:00至16:30
活动地点：市新华书店(一楼青年讲堂)
活动内容：邀请洛阳文学院青年签约作家、洛阳青年民间文艺家、洛阳青年书画家等讲述自己读书的故事，谈自己喜欢的一本书，分享在读书与文艺创作过程中的收获，展现文艺青年与阅读的“激情碰撞”。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇）
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